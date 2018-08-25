Высокие отношения: Оксана Акиньшина отдыхает с мужем после новости о разводе

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-25T14:18:00+03:00

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Оксана Акиньшина – мастерица интриговать публику: то опубликует в соцсетях снимок своего поцелуя с Сергеем Шнуровым, то намекнет на то, что они с бывшим бойфрендом собираются воссоединиться. Немало шума наделало и недавнее заявление актрисы о том, что она расстается с мужем: о своем разводе Оксана рассказала поклонникам в Инстаграме. Сделав судьбоносное заявление, звезда экрана вместе с детьми улетела отдыхать в Грецию. Как теперь выясняется, актриса проводит отпуск на Крите вместе с мужем, 43-летним продюсером Арчилом Геловани. И, судя по фото, разводящиеся супруги сумели сохранить дружеские отношения.

Снимком с супругом Оксана поделилась на своей страничке после экскурсии в пещеру Зевса: на фото актриса держит на руках младшую дочку Эмму (девочке полтора года), рядом стоят ее сын Константин (ему 5 лет) и муж. Арчил и Оксана нежно держат сына за плечи, и этот жест яснее всего показывает, что они расстаются без взаимных претензий друг к другу.

Оксана держит на руках младшую дочку Эмму, рядом ее сын Константин и муж Арчил Геловани. Фото: Инстаграм.

На отдыхе Оксана меняет купальники и демонстрирует на пляже стройную подтянутую фигуру. Родив троих детей (старшему сыну звезды Филиппу от первого брака 9 лет, он живет отдельно от матери с бабушкой в Санкт-Петербурге), Акиньшина сохранила отличную форму и выглядит гораздо моложе своего возраста.

Поклонники гадают: что все-таки творится в семье актрисы? О том, почему она разводится с мужем, Оксана не рассказывает. Хранит актриса в секрете и то, какие отношения ее сейчас связывают с экс-бойфрендом Сергеем Шнуровым. Все участники треугольника хранят молчание и не комментируют ситуацию. Однако внимательные интернет-пользователи обнаружили доказательство того, что флирт Акиньшиной и Шнура – не просто жонглирование словами в соцсетях, а нечто большее. Под одним из постов Шнурова (музыкант в Инстаграме опубликовал свой черно-белый портрет) Оксана накануне развода написала: «Ну все, твоя»… Фолловеры Шнура и Акиньшиной уверены: это явное доказательство того, что старая любовь не ржавеет, и лидер группы «Ленингард», также недавно расторгнувший брак, воссоединится со своей бывшей подругой.

Родив троих детей, актриса сохранила по-девичьи стройную фигуру. Фото: Инстаграм.

Новость о том, что Оксана Акиньшина разводится с мужем, продюсером Арчилом Геловани, после шести лет брака не стала неожиданностью для поклонников актрисы. Первые «звоночки» прозвенели весной, когда актриса дала интервью одному из глянцевых журналов. Акиньшина рассказала, как невыносимо скучно она прожила весь минувший год: 31-летняя звезда экрана поселилась в Швейцарии и каждое утро водила сына Костю в элитную частную школу. Мол, каждый день – как «день сурка». Далее Оксана рассказала о послеродовой депрессии, которая накрыла ее, когда на свет появилась ее дочь Эмма. При этом актриса обмолвилась, что не знает, сможет ли она дальше жить такой жизнью. И философски заметила, что муж – величина непостоянная: сегодня он есть, а завтра его нет.

А затем в Инстаграме актрисы одна за одной начали появляться фотографии с бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым: Оксана нежно склонила голову на плечо музыканта, Оксана целует Шнура в щеку, Оксана веселится на концерте группы «Ленинград»… Уже тогда было очевидно, что семейная лодка Акиньшиной пошла ко дну – редко какой муж будет терпеть подобные нежности своей благоверной с экс-любовником. Как говорят люди из окружения актрисы, Акиньшина и Арчил Геловани не живут вместе с весны этого года.