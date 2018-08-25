«Танцую на свадьбе друзей, а могла бы танцевать на нашей»: Любовница мужа Ани Лорак намекнула, что скоро выйдет замуж

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-25T19:05:19+03:00

Яна Беляева, которую обвиняют в том, что она разбила семью Ани Лорак, намекнула в соцсетях, что скоро выйдет замуж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Киевская тусовщица Яна Беляева, которую обвиняют в том, что она разбила семью Ани Лорак, намекнула в соцсетях, что скоро выйдет замуж. На днях киевские СМИ сообщили, что Яна и муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, съехались и живут под одной крышей. Пока Ани Лорак работает в России, ее супруг и его пассия снимают квартиру в элитном районе Киева – как поговаривают, на деньги певицы, ведь весь бизнес Мурата крутится на деньги, которые зарабатывает его жена. Судя по всему, Яна строит на знойного турка далеко идущие планы. Девушка намекнула в Инстаграме, что скоро выйдет замуж.

В выходные 26-летняя брюнетка веселилась на свадьбе своих приятелей. Яна поймала букет невесты и поделилась снимком цветов в Инстаграме, похваставшись, что она станет следующей, кто выйдет замуж:

- Ну и кто тут поймал букет невесты? – похвалилась киевлянка.

Следом на ее страничке появилось видео, где Яна танцует с подругами.

- Танцую на свадьбе друзей, а могла бы танцевать на нашей, - красноречиво подписала Беляева этот видеоролик.

Интернет-пользователи тут же решили, что любовница мужа Ани Лорак таким образом подталкивает своего мужчину к решительным действиям. Яна явно ждет от возлюбленного решительных действий, в том числе и предложения руки и сердца.

Между тем, ни Мурат, ни его пассия пока так и не признались в романе. По словам Яны, он с Муратом давно знают друг друга и просто дружат. Хранит молчание и Ани Лорак: певица не комментирует скандал, разразившийся вокруг ее семьи. Однако с недавних пор певица перестала носить обручальное кольцо.

Напомним, месяц назад папарацци сфотографировали мужа популярной исполнительницы в киевском караоке-клубе в объятиях привлекательной шатенки. Журналисты быстро выяснили: девушку зовут Яна Беляева, она тусовщица и прожигательница жизни. Свиданиями в караоке дело не ограничилось – Мурат и Яна встречались давно и регулярно. Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций – опять же деньгами своей жены.

По словам источника из окружения Мурата, супруг Лорак и его нынешняя пассия познакомились в ночном клубе, где их часто видели вместе в компании общих друзей. Сначала турок и киевлянка были просто приятелями, но потом постепенно сблизились. Причем инициатором сближения был именно Мурат. Впрочем, по словам источника, Налчаджиоглу всегда был любителем красивых девушек, и Яна – далеко не единственная его подруга.

- Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная, - сообщил источник киевским СМИ.

Пока ее супруг развлекается в Киеве с девушками, Ани Лорак трудится не покладая рук. На днях стало известно что певица примет участие в новом сезоне популярнейшего в России шоу «Голос». Ани станет одной из звездных судей вместе с Сергеем Шнуровым и Бастой. Опыт работы в подобном шоу есть: Лорак участвовала в жюри четвертого сезона украинской версии «Голоса» вместе с Сергеем Лазаревым.

belyaeva_inc Ну что ребят ) Я финалистка главного конкурса Украины Мисс Украина - Вселенная 2018 буду представлять наш родной город Киев

У Ани и Мурата растет семилетняя дочь София. Певица и турецкий бизнесмен познакомились в одном из турецких отелей. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед за Каролиной (это настоящее имя певицы) в Киев. Вопреки расхожему мнению, избранник звезды отнюдь не богат – в отеле он работал простым служащим, а бизнесменом он стал уже позже, в Киеве, открыв свое дело на деньги жены. И по сей день главным добытчиком в доме остается Лорак.