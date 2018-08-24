«Живут вместе»: Муж Ани Лорак переехал к любовнице

СЕГОДНЯ 01:35 2018-08-24T01:50:39+03:00

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После скандала с изменой муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не прекратил отношений с киевской «мажоркой» Яной Беляевой, которую называют разлучницей звездной пары. Как сообщает киевское издание «Обозреватель», Мурат и Яна съехались и живут вместе под одной крышей. Пока Ани Лорак работает в России, ее супруг вместе с любовницей снимают квартиру в престижном районе Киева. Не исключено, что на деньги Лорак – ведь своих активов у Мурата нет, и весь его бизнес крутится на средства жены.

По словам источника из окружения Мурата, супруг Лорак и его нынешняя пассия познакомились в ночном клубе, где их часто видели вместе в компании общих друзей. Сначала турок и киевлянка были просто приятелями, но потом постепенно сблизились. Причем инициатором сближения был именно Мурат. Впрочем, по словам источника, Налчаджиоглу всегда был любителем красивых девушек, и Яна – далеко не единственная его подруга.

- Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная, - сообщил источник.

По словам окружения Мурата, помимо слабости к женщинам у супруга Ани Лорак был еще один грешок – он увлекся наркотиками. Принимает ли Налчаджиоглу до сих пор запрещенные препараты, киевские СМИ не сообщают.

Как уверяют украинские СМИ, Яна сделала несколько пластических операций на деньги мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Фото: Facebook.

Напомним, месяц назад папарацци сфотографировали мужа популярной исполнительницы в киевском караоке-клубе в объятиях привлекательной шатенки. Журналисты быстро выяснили: девушку зовут Яна Беляева, она тусовщица и прожигательница жизни. Свиданиями в караоке дело не ограничилось – Мурат и Яна встречались давно и регулярно. Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций – опять же деньгами своей жены.

Между тем, девушка, которую в Киеве называют любовницей мужа Ани Лорак, не подтверждает, что у них сексуальная связь. По словам Яны, он с Муратом давно знают друг друга и просто дружат. Впрочем, отрицать роман с женатым турком Яне просто выгодно: не так давно ее имя прогремело на конкурсе «Мисс Украина-Вселенная 2018». Беляева вошла в число финалисток турнира красоты. А, как известно, моральный облик конкурсанток должен быть если не безупречен, то хотя бы сохраняться на грани приличий. Впрочем, корону королевы красоты Беляева в итоге не завоевала, уступив более удачливым конкуренткам.

Пока ее супруг развлекается в Киеве с девушками, Ани Лорак трудится не покладая рук. На днях стало известно что певица примет участие в новом сезоне популярнейшего в России шоу «Голос». Ани станет одной из звездных судей вместе с Сергеем Шнуровым и Бастой. Опыт работы в подобном шоу есть: Лорак участвовала в жюри четвертого сезона украинской версии «Голоса» вместе с Сергеем Лазаревым.

Сама Ани никак не комментирует скандал с изменой мужа. Но поклонники заметили, что в последнее время она появляется на публике без обручального кольца. Не так давно артистка обмолвилась, что ее единственная мечта – просто выспаться и отдохнуть от работы.

- Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает, и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, выспаться.

Напомним, певица и турецкий бизнесмен познакомились в одном из турецких отелей. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед за Каролиной (это настоящее имя певицы) в Киев. У супругов родилась дочь София. Вопреки расхожему мнению, избранник звезды отнюдь не богат – в отеле он работал простым служащим, а бизнесменом он стал уже позже, в Киеве, открыв свое дело на деньги жены. И по сей день главным добытчиком в доме остается Лорак.