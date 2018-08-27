Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-27T16:54:55+03:00

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Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация.

В конце концов, могло быть и хуже. Эми Уайнхаус хорошо пела? Только от передоза умерла, помните? И Уитни, кстати, тоже. А Оля даже не курит. По крайней мере, на людях. И про ее романы с кокаином ничего не слышно. Наоборот, твердит все время про ЗОЖ. Рестораны открыла - с куриными грудками и салатиками, а не с бургерами, как у остальных. Даже про личную жизнь ни единого грязного слушка.

Замуж за Бузову - Это не шоу, это её жизнь!.Для вас - это просто шоу! Для неё - это жизнь!

И все-таки многих она раздражает. Дело, конечно, не в отсутствующих вокальных способностях, не в пресловутом «Доме-2», в котором она самозародилась, словно мышь в кувшине с зерном у алхимика. Возможно, людей бесит, что никакой Оли Бузовой на самом деле нет. Под этим именем - галерея масок. На презентации бузкоина - деловая женщина: черный пиджак, строгая прическа. На сцене - знойная страсть, концентрированное желание. Для фоточки на морском берегу - беззащитная девочка в смешном платьице. В шоу, где строят любовь - менторесса с чутким сердцем. Все на максимум, без полутонов. Она явно полагает, что многогранна - вряд ли подозревая, что выдает за искренность игру в нее. И где-то тут можно начинать ей сочувствовать: трудно оставаться собой, когда ты — человек-манифест для людей, которая не ржут, когда смотрят «Дом-2», с трепетом лайкают богатых и знаменитых и плачут под песню «Мало половин».

Шоу «Замуж за Бузову» красиво вписывается в Олину бизнес-стратегию. В нем остроумный сценарий, жесткая режиссура, многие из участников в шоу-бизнесе не новички. Бузова профессионально отыгрывает предложенные мизансцены. Но вы только представьте, как ей, должно быть, одиноко: 15 статистов, слетевшиеся на возможность разжиться известностью, чтобы потом монетизировать ее в инстаграме, даже не делают вид, что влюблены.

Судя по Олиным интервью, ее мир линеен и справедлив, как мелодрамы канала «Россия»: сначала ты много страдаешь, потом берешь себя в руки и много работаешь и, наконец, получаешь все. Жаль, что сука-любовь дается не в награду за выдающиеся заслуги и перенесенные страдания, а как и кому попало. Наверняка осознавать это изнутри реалити-шоу, пусть даже роли в нем расписаны вплоть до финальных титров, особенно грустно.

«Чего больше всего я не хочу - это фальши», - говорила она незадолго до премьеры. Как будто знак нам подавала.

ИНТЕРВЬЮ

Ольга Бузова: Если любви ко мне нет - пусть берут деньги и уходят

Два года назад Ольга Бузова с кровью разводилась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Грамотно распорядившись популярностью, артистка начала ковать железо: гастрольные туры, новые клипы, свой ресторан (второй на подходе). По итогам с годовым доходом $3,9 миллиона она попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes. Но с личной жизнью пока проблемы. Причины анализировать 33-летняя артистка не стала, а решила принять участие в шоу телеканала ТНТ «Замуж за Бузову», где будет пытаться строить уже свою любовь. С 26 августа мы увидим, как под итальянским солнцем 15 мачо будут из кожи вон лезть, чтобы понравиться недоверчивой Ольге (подробности)

КСТАТИ

Дура ли Ольга Бузова или только притворяется. Пусть это будет главной загадкой нашей страны

Давайте по-честному: Ольга Бузова многих откровенно раздражает, но от нее просто некуда деться. Вот она поет, собирая полные залы, вот - ведет «Дом-2», отвечает на нападки других артистов, выступает на премии, позирует для «Плейбоя»... Про нее можно прочитать и в либеральных изданиях, и в самых консервативных. Десятки тысяч подписчиков ее страниц в соцсетях жадно следят за каждым ее шагом, не сдерживаясь в эмоциях. И задаваясь вопросом - кто за ней стоит, ведь невозможно поверить, что она сама так быстро и мощно раскрутилась. Ее принято считать глупой, и смеяться над некоторыми ее поступками и фразами. Когда мы узнали, что у нас будет интервью с Ольгой, то друзья забросали нас вопросами, которые должны были точно вывести ее на чистую воду: «Когда она выпустит свой алфавит? Планирует ли стать лицом «Автоваза»? Что она думает о блокаде Катара? Какие субсидии регионам она бы сократила, а какие субвенции бы добавила?". Буквально миллиарды вопросов накопились к девушке, которая начала в 2004 скромной участницей «Дома-2», а нынче претендует на целую империю, включающую свою критповалюту. (подробности)