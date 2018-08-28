Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-28T13:04:37+03:00

С 30 августа по 3 сентября в Челябинске, Миассе, Златоусте и Магнитогорске можно будет сдать бесплатный тест на ВИЧ в мобильных пунктах

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III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), продолжится в Челябинской области. Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Маршрут пройдет через 30 регионов и охватит 120 городов. Началась акция 12 июня на Камчатке, а закончится 7 ноября в Калининграде.

В Челябинской области акция пройдет с 30 августа по 3 сентября. В Челябинске, Миассе, Златоусте, Магнитогорске будут останавливаться мобильные пункты тестирования (МПТ). В них специалисты ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием. В оживленных местах – на городских площадях, в скверах, возле торговых центров местные жители смогут увидеть белые брендированные автомобили с широкой красной лентой. Это символ дороги, по которой через всю Россию проедут МПТ, символизирующей объединение регионов перед угрозой ВИЧ/СПИДа.

В Челябинской области практически каждый день выявляется новый случай ВИЧ-инфекции. Задача акции – привлечь внимание жителей регионов к проблеме и повысить мотивацию к прохождению тестирования, увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких. В МПТ любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Итоговое мероприятие, посвященное участию региона во Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 3 сентября в Челябинске, по адресу: ул. Воровского, 64), с 15.00 до 16.30.

Где и когда сдать тест на ВИЧ в Челябинской области:

г. Челябинск – 30 августа и 1 сентября

30 августа. Время: 12:00 – 20:00

Адрес: г. Челябинск, сквер им. Колющенко (пересечение ул. Доватора и ул. Шаумяна).

1 сентября. Время: 14:00 – 22:00

Адрес: г. Челябинск, Артиллерийская, д. 136 (территория парковки перед входом в ТРК «Горки»).

г. Миасс – 30 августа. Время: 14:00 – 20:00

Адрес: г. Миасс, пр-т Автозаводцев, д. 55 (площадь у администрации города).

г. Златоуст – 31 августа. Время: 14:00 – 20:00

Адрес: г. Златоуст, ул. Айская, д. 70 (территория парковки перед входом в ТРК «Тарелка»).

г. Магнитогорск – 1 сентября. Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, д. 153 (территория парковки перед входом в ТРК «Гостиный двор»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU