Зачем Россия проводит крупнейшие военные учения со времен СССР

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-28T16:56:55+03:00

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Представляю, какой кипиш сейчас творится в Пентагоне и штаб-квартире НАТО. Ведь происходит именно то, чего больше всего опасаются политики и генералы «коллективного Запада» - уже не на словах, а на деле формируется мощный российско-китайский военный союз (да и монгольские товарищи поучаствовать в нем не прочь).

А говорю я это к тому, что с 11 по 15 сентября на гиганских просторах России - от оренбургских степей и сибирских лесов до камчатских и курильских берегов прогремят учения «Восток-2018». По тревоге уже подняты войска Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанский и Северный флоты, ВДВ.

Министр обороны Сергей Шойгу не без гордости заметил, что это крупнейшие (со времен знаменитых учений «Запад-1981») военные маневры. Советский Союз тогда сильно постращал НАТО, выгнав в поля 100 000 бойцов, 6 тысяч танков и бронемашин, 6 тысяч орудий, 400 самолетов и вертолетов.

А теперь сравните сами: в учениях «Восток-2018» задействуют 300000 бойцов, 36 тысяч танков и машин, 1000 вертолетов, самолетов и беспилотников.

Несколько тысяч наших китайских и монгольских партнеров тоже прибудут на учения со своей боевой техникой.

Можно и к бабке не ходить: Запад неизбежно поднимет ритуальный вой, мол, «Россия снова бряцает оружием». А наша внутренняя пятая колонна будет подвывать: «Лучше бы эти деньги на экономику пустили». Если Россия не сможет себя защитить, ей уже никакая экономика не понадобится. А деньги на учения заложены в бюджет Минобороны. И все же возникает вопрос: а почему «Восток-2018» будет разыгрываться на наших восточных рубежах, а не на западных, где у НАТО с каждым годом разрастаются его милитарские кулаки? Похоже, что в Москве решили пока не нагнетать противостояние и «погреметь» подальше от Европы, которой денно и мощно мерещатся русские танки.

Но у «Востока-2018» есть свои смыслы: показать США и НАТО, что в мире есть другие центры силы. А военная спайка Москвы и Пекина - это серьезная мощь.

К тому же Вашингтон, объявляя экономические войны и России, и Китаю, своими руками усаживает их в один антиамериканский окоп.

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

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