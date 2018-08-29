2018-08-29T16:04:26+03:00
В мире

«Путин выступает за порядок в мире хаоса»: В Австрии назвали причины популярности российского лидера на Западе

Путин не боится открыто выступать против «либерального мейнстрима»
Сергей НОВИКОВ
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Президент Путин на отдыхе в республике Тыва, август 2018 г.Президент Путин на отдыхе в республике Тыва, август 2018 г.Фото: REUTERS
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Удивительная вещь - чем больше на Западе придумывают страшилок про российского президента, тем популярнее он там становится. «Почему так происходит?» - задались вопросом австрийские журналисты. И в итоге нашли для этого три причины.

Во-первых, российский президент является сторонником традиционных семейных ценностей, а сам по себе он - олицетворение мужественности. «Он выступает за порядок в мире хаоса», - подчеркивают авторы публикации в Der Standart.

Во-вторых, Путин не боится открыто выступать против навязываемого Западом «либерального мейнстрима» в совершенно разных сферах - против неразумного применения военной силы, господства капиталистов с Уолл-Стрит, однополых браков...

Ну а в-третьих, по мнению австрийцев, глава Кремля производит впечатление симпатичного человека: «Нет смысла отрицать, что Путину присуща самоирония и скромность».

Благодаря всему этому, полагают журналисты, российский лидер столь популярен на Западе - «от него в восторге ультраправая Австрийская партия свободы, партия Альтернатива для Германии и немецкая Левая партия». Более того, вопреки мифам о «помощи российских хакеров Дональду Трампу», популярность Владимира Путина выросла и в Республиканской партии США.

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