Как гуляли на свадьбе у главы МИД Австрии: неизвестные подробности торжества

СЕГОДНЯ 00:03 2018-08-20T00:27:28+03:00

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Свадьба главы австрийского МИД привлекла внимание мировой прессы, кажется, затмив даже бракосочетание принца Гарри. А все почему? Потому что к нему на свадьбу не приезжал Владимир Путин.

Карин Кнайсль пригласила Российского лидера к себе на торжество еще в июне при личной встрече. И тогда же предложение было принято. Пресса это проморгала, а теперь представило событие как небывалую сенсацию.

Свадьба 53-летней Карин Кнайсль и ее возлюбленного - 54-летнего предпринимателя и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась в субботу в винодельческой коммуне Гамлиц, что расположена в Южной Штирии. Торжества проходили в соответствии с национальными традициями, поэтому молодожены были одеты в народные свадебные костюмы.

На торжество были приглашены около 100 человек, в том числе канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие высокопоставленные гости. Многие гости пришли в традиционных костюмах.

На свадебной церемонии Владимир Путин пробыл чуть более часа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регистрация брака была запланирована на полдень в ЗАГСе коммуны Гамлиц. Перед этим новобрачные встретили гостей игристым вином и шампанским. Когда все были в сборе, шумная толпа на конном экипаже (для молодых) и двух тракторах с большими прицепами, оборудованными скамейками (для гостей), отправилась в ЗАГС. После этого празднование переместилось в гостевой дом «Чеппе», расположенном всего в пяти километрах. Именно там и состоялась торжественная церемония с обменом кольцами.

Кстати, кольца на белых подушечках "вынесли" два пса-боксера Джеки и Винстон, питомцы Карен Кнайсль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, кольца на белых подушечках "вынесли" два пса-боксера Джеки и Винстон, питомцы Карен Кнайсль.

Как пишет австрийская пресса, все ждали, что Владимир Путин прибудет на торжество на вертолете, однако он предпочел добираться на автомобиле. Празднование должно было начаться в два часа дня, но кортеж российского лидера немного задержался - всего на 10 минут.

По прибытии президент РФ вручил Карин Кнайсль букет цветов, подарил молодоженам тульский самовар, картину с деревенским пейзажем и старинную маслобойку (в Штирии, откуда родом жених, очень популярен местный сорт масла из виноградных косточек). Но главным подарком стало выступление кубанского казачьего хора. Казаки удивили гостей, исполнив песню на немецком языке, а затем порадовав классикой - «Многая и благая лета» и «Любо, братцы, любо». Мало кто из гостей остался равнодушен к такому выступлению, многие аплодировали и даже подпевали. Хор, кстати, оставался на свадьбе еще около часа после отъезда российского президента.

Кубанский Казачий хор поздравил главу МИД Австрии. Фото: Кубанский казачий хор

На свадебной церемонии Владимир Путин пробыл чуть более часа. Он произнес тост на немецком языке, сделал несколько комплиментов невесте и отметил, что будет рад видеть молодых в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664927" frameborder="0"></iframe> Тост от Путина, Казачий Хор и танцы.Владимир Путин пожелал Карин Кнайсль и ее супругу долгих совместных лет и счастья. Гости свадьбы по-русски кричали «Горько». И танцевали под выступление казачьего хора.

- В России принято желать молодоженам "Совет да любовь". И я с удовольствием это делаю и желаю вам много-много счастья и здоровья в вашем совместном будущем, - сказал Путин. - Предлагаю поднять бокалы, чтобы ваша жизнь была радостной!

После этого президент России станцевал с невестой, а перед отъездом расписался на капоте свадебного ретро-автомобиля Volkswagen Beetle. Свою надпись он обвел сердечком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664916" frameborder="0"></iframe> Танец Путина с Карин Кнайсль.

Покинул торжество российский президент не один, а вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По пути лидеры обсудили отношения между нашими странами, политическую ситуацию на мировой арене, ситуацию на Украине и в Сирии, а также энергетическую политику и отношения России и Евросоюза.

Во время празднования Путин также переговорил с глазу на глаз и с Карин Кнайсль.

СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

Ответственность за праздничный обед лежала на плечах 36-летнего шеф-повара ресторана «Чеппе» Хайнце Прешане. Он рассказал, что меню было, в основном, вегетарианским, так как Карин Кайсль — вегетарианка. Помимо этого на стол подавали органическую рыбу, тартар, жареную курицу в четырех разных видах панировки — в классической, с тыквенными семечками, с сушеной свеклой и в двойной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664922" frameborder="0"></iframe> Визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль.

Так как шеф-повар является поклонником региональной кухни, то свадьба не обошлась без яблочного ликера и того самого масла из виноградных косточек.

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