Разнообразные не те...

СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-29T19:21:44+03:00

Почему молодое поколение уже не знает кто такие Белов, Свиридов, Иванов, Шергин. Зато в курсе всех подробностей брака Краско...

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Однажды я написала в соцсетях пост о том, что мне надоели статьи и сюжеты о Джигарханяне и скандалы вокруг других артистов. Что в прошлом году исполнилось 85 лет со дня рождения Василия Белова, в этом году исполнилось 20 лет со дня смерти Георгия Свиридова и 90 лет со дня рождения Анатолия Иванова. Но где в СМИ хотя бы упоминание об этом? Почему в популярные телепередачи не приглашают их детей, друзей?

И знаете что мне ответили? “Потому что Джигарханяна знают все, а те, о ком вы говорите, никому не известны”.

Я обращаюсь сейчас к коллегам-журналистам... Мы дожили до того, что сбылось пророчество Раневской: “Если каждый день показывать по телевизору задницу, она станет знаменитой”. Мы каждый день видим эти самые пятые точки. Я не хочу обидеть актеров, просто СМИ рассказывают вовсе не об их творческих исканиях, а потому все, что мы о них смотрим – именно задница. Кто с кем переспал, кто кого обокрал. Репортажи из преисподней. И ведь на дворе не “лихие 90-е”, когда в СМИ публиковали преимущественно чернуху, а все, что будит народное самосознание, что заставляет народ гордиться собой, возвышает, было не в чести.

А поди ж ты... Про Джигарханяна – везде, про Свиридова – нигде.

Каждый год в СМИ бесконечные поминки умерших не выдающихся актеров. Не корифеев, не достояния, а так... Людей, конечно, жаль. Но разве нет уже у нас в стране факультетов журналистики? Разве там не учат отделять существенное, главное, ценное для культуры от обычного, преходящего? Молодое поколение уже не знает кто такие Белов, Свиридов, Иванов, Шергин. Зато в курсе всех подробностей брака Краско...

На всякий случай, для юных, поясню: Василий Белов – писатель-деревенщик, “певец русского Севера”. Свиридов – великий русский композитор, которого смело можно назвать последним классиком, автор знаменитого вальса к пушкинской “Метели”, Анатолий Иванов – сибирский писатель, автор романов “Вечный зов” и “Тени исчезают в полдень”. А еще в этом году, в конце октября, исполняется 45 лет со дня смерти писателя-сказителя Бориса Шергина. Того самого, по сказам которого сняты мультфильмы “Волшебное кольцо” и “Смех и горе у Бела моря”.

Шергина у нас сегодня вообще мало кто знает, а ведь то, что он писал – уникально, неподражаемо, это исконно русское, певучее, с юмором, с горечью... Его сказы – это даже не жемчужины, это бриллианты русской культуры. (Напомню забывшим: в России, по статистике, проживает 80 процентов русских, и хотелось бы, чтобы журналистика это учитывала. Выдавала государствообразующему народу нагора про его подлинных звезд).

Какой-нибудь чиновник от телевидения, может быть, усмехнется и скажет: “Если в 25-й раз показать на экране вдову Евстигнеева Цывину, это соберет больше зрителей, чем рассказ об авторе “Вечного зова”.

И будет неправ. Народ наш, “слава Богу, отличает незабудку от дерьма” (цитирую Леонида Филатова). Свою великую культуру от сплетен. Своих гениев от пустоцветов. Судя по тому, сколько лайков собирают одни только цитаты Иванова, Шукшина, Распутина, Белова в соцсетях (я сама ставила эти цитаты), у людей со вкусом все в порядке.

Я недавно читала воспоминания Александра Белоненко, племянника Георгия Свиридова, о композиторе. Сколько он всего интересного, ценного рассказал! Как глубоки, как важны для культуры дневники Георгия Васильевича! Он там и о судьбе страны, и о судьбе русской музыки рассуждает... (Интересно даже не музыканту!). А как трагична личная жизнь его самого... Так почему не пригласить в популярные ток-шоу этого самого Белоненко и других, лично знавших Мастера? А если для придания рейтинга программе, вы считаете, непременно нужно поспорить, то в дневниках Свиридова, православного патриота, есть такое, что либеральная общественность бросится прямо в студии в драку. Он вон поэзию Вознесенского называл “претенциозной и глупой”.

Хотя... композитор бы не одобрил вот этого моего пассажа. Он ненавидел пустые разговоры, скандалы. Писал только о главном...

“Современная музыка представляет из себя оторвавшийся от мелодии аккомпанемент…”

“Композиторами наших дней потерян всякий интерес к народной жизни... Вся проблематика искусства сведена к самовыражению...”

“Художественная среда представляет из себя вполне сложившееся явление, на редкость косное, высокомерное, живущее в сознании своей “избранности”. Это нечто вроде нового дворянства (интеллектуальная элита). Эта среда без всякого интереса относится к народной жизни и, если удостаивает простой народ своего внимания, то обычно изображает его носителем мрачного, грубого, низкого, сознательно культивируя такое отношение из поколения в поколение. Часто народное изображается как лакейское: кучера, кормилицы, дворники...”

“Произведения Рахманинова были последней вспышкой христианства в русской музыке”.

«Делегация Ленинградского Союза композиторов ехала на съезд РСФСР с лозунгом: “Покончим с “Деревянной Русью”.

“В.Л.Гинзбург читал мне мысли Эйнштейна, весьма посредственные и убогие...”

Ну-с? Есть о чем поспорить в программе?

Я знаю, что этой статьей я не пробью то “грязно-душие” (термин Свиридова), которое укоренилось в некоторых “перворазрядных” московско-петербургских редакторах, выпускающих и т.д. Они как лепили поделки про Джигарханяна, Цывину, Гогена Солнцева, Шаляпина и дам, так и будут лепить. Изнасилованные деревней девочки, дети от чужих мужей, богатые содержанки – это с экранов и газетных страниц никуда не денется.

Но есть же у нас и множество журналистов, родство помнящих. Родство со своим народом я имею в виду. И журналистика – она ведь не только в двух столицах. Она по всей нашей необъятной родине. Я для них написала этот “поминальник”. О подлинных российских талантах могут писать, снимать и они. Новосибирцы пусть соберут все об Анатолии Иванове, репортеры Вологодчины – о Белове, коллеги из Архангельска – про Шергина. Еще живы те, кто лично их знал. А еще у нас далеко не все опубликовано из того, что говорил Валентин Распутин, и в следующем году – 135 лет со дня рождения прекрасного поэта Николая Клюева. А в этом году мало кто заметил, что было столетие Ледового похода. А в нем участвовали малоизвестные, но хорошие поэты-белогвардейцы, писавшие пронзительные стихи...

...“А ходят в праздной суете разнообразные не те”. Это о нашем сегодня. О тех, кто ходит в прямые эфиры, на разные ток-шоу, еженедельно дает интервью. Настоящая русская культура – мощная, глубокая, осталась только на православных сайтах. Задвинута туда.

Вернуть ее в мир – в наших силах.