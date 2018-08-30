2018-08-30T15:46:32+03:00
Иосиф Кобзон

Кобзон на передовой: самые известные гражданские поступки народного артиста

Мужество выдающегося певца отмечали все, кто его знал
Алексей ИВАНОВ
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Даже серьезная болезнь не могла остановить Кобзона, когда речь зашла о выступлении для российских летчиков в СирииДаже серьезная болезнь не могла остановить Кобзона, когда речь зашла о выступлении для российских летчиков в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении всей своей жизни Иосиф Кобзон первым летел туда, где людям была нужна помощь или товарищеская поддержка. Не будучи военным, он в полном смысле слова всегда рвался в бой, был человеком с передовой. Отсиживаться в тылах, подбирать выражения, лишний раз промолчать - это был не его стиль. «КП» вспомнила лишь некоторые из больших поступков Иосифа Давыдовича. Было их, конечно, куда как больше.

Апрель 1980 года. Кобзонприлетает в Кабул для выступления перед контингентом советских войск в Афганистане. Для артистов, особенно в начале войны, это было редкостью. «Иосиф прилетел один, без ансамбля, - вспоминал потом генерал Борис Громов. - За 10 дней мы облетели и объехали на БТРах с ним весь Афганистан. Выступал Кобзон со сцены грузовичка. Человек оказался не робкого десятка». Всего за время афганской кампании Иосиф Кобзон совершил девять командировок в зону боевых действий.

2 августа 1985 г. Известный советский певец Иосиф Кобзон во время выступления на кабульском стадионе Фото: фотохроника ТАСС.

2 августа 1985 г. Известный советский певец Иосиф Кобзон во время выступления на кабульском стадионеФото: фотохроника ТАСС.

1 июня 1986 года. Первым из советской эстрады Кобзон приезжает с концертом в зараженный Чернобыль. С момента взрыва на АЭС прошло чуть больше месяца, ликвидация аварии идет вовсю, шанс получить высокую долю излучения огромный. Но певец 4 часа выступает в здании местной горадминистрации. Естественно, никакой разнарядки не было. Концерт в Чернобыле был личным желанием Кобзона.

Первым из советской эстрады Кобзон приезжает с концертом в зараженный Чернобыль Фото: фотохроника ТАСС.

Первым из советской эстрады Кобзон приезжает с концертом в зараженный ЧернобыльФото: фотохроника ТАСС.

Декабрь 1988 года. Армянский Спитак разрушен страшным землетрясением. И снова одним из первых в город приезжает Иосиф Кобзон. Концерт для оставшихся без крова местных жителей он давал на пустыре, а после этого еще не раз возвращался в этот город и привозил туда гуманитарную помощь. В Спитаке Козбона признали Почетным гражданином города.

Октябрь 2002 года. «Когда я узнал о теракте «Норд-Оста» я побрился, оделся и сразу поехал туда», - так неброско Кобзон рассказывал, как получилось так, что он первым вошел в захваченное здание музыкального театра на переговоры с боевиками. Иосифу Давыдовичу в одиночку удалось уговорить лидеров террористов отпустить трех самых маленьких детей, их маму (своего следующего сына она назвала Иосифом) и одного иностранца. Всего за три дня пока здание на Дубровке было захвачено Кобзон ходил туда четыре раза. «Это помогало оперативной группе. Каждый раз я говорил главарям бандитов, что им дадут и деньги, и вертолет, лишь бы они отпустили заложников. А, возвращаясь обратно на улицу, обрисовывал силовикам всю ситуацию внутри», - рассказывал Иосиф Давыдович в интервью «Комсомолке».

Всего за три дня пока здание на Дубровке было захвачено Кобзон ходил туда четыре раза. Фото Антона Денисова (ТАСС)

Всего за три дня пока здание на Дубровке было захвачено Кобзон ходил туда четыре раза. Фото Антона Денисова (ТАСС)

2014 - 2017. Когда разразилась война на востоке Украины, Кобзон сразу же поддержал ополчение Донецкой республики. По другому и быть не могло: ведь он сам донбассец, родился здесь в небольшом городке Часов Яр. Кобзон много раз давал благотворительные концерт для ополченцев и местных жителей. И очень гордился тем, что ему выдали паспорт гражданина ДНР.

Когда разразилась война на востоке Украины, Кобзон сразу же поддержал ополчение Донецкой республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда разразилась война на востоке Украины, Кобзон сразу же поддержал ополчение Донецкой республикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Февраль 2016. Даже серьезная болезнь не могла остановить Кобзона, когда речь зашла о выступлении для российских летчиков в Сирии. На авиабазу «Хмеймим» Иосиф Давыдович прибыл вместе с еще одной легендарной личностью - первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой - и дал там концерт к Дню защитника Отечества. «Поддержка духовная, она порой важнее, чем выстрелы», - сказал потом Кобзон, вспоминая свою очередной «боевой выезд».

На авиабазу «Хмеймим» Иосиф Давыдович прибыл вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На авиабазу «Хмеймим» Иосиф Давыдович прибыл вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной ТерешковойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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