Кобзон на передовой: самые известные гражданские поступки народного артиста

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-30T15:46:32+03:00

Даже серьезная болезнь не могла остановить Кобзона, когда речь зашла о выступлении для российских летчиков в Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении всей своей жизни Иосиф Кобзон первым летел туда, где людям была нужна помощь или товарищеская поддержка. Не будучи военным, он в полном смысле слова всегда рвался в бой, был человеком с передовой. Отсиживаться в тылах, подбирать выражения, лишний раз промолчать - это был не его стиль. «КП» вспомнила лишь некоторые из больших поступков Иосифа Давыдовича. Было их, конечно, куда как больше.

Апрель 1980 года. Кобзонприлетает в Кабул для выступления перед контингентом советских войск в Афганистане. Для артистов, особенно в начале войны, это было редкостью. «Иосиф прилетел один, без ансамбля, - вспоминал потом генерал Борис Громов. - За 10 дней мы облетели и объехали на БТРах с ним весь Афганистан. Выступал Кобзон со сцены грузовичка. Человек оказался не робкого десятка». Всего за время афганской кампании Иосиф Кобзон совершил девять командировок в зону боевых действий.

2 августа 1985 г. Известный советский певец Иосиф Кобзон во время выступления на кабульском стадионеФото: фотохроника ТАСС.

1 июня 1986 года. Первым из советской эстрады Кобзон приезжает с концертом в зараженный Чернобыль. С момента взрыва на АЭС прошло чуть больше месяца, ликвидация аварии идет вовсю, шанс получить высокую долю излучения огромный. Но певец 4 часа выступает в здании местной горадминистрации. Естественно, никакой разнарядки не было. Концерт в Чернобыле был личным желанием Кобзона.

Первым из советской эстрады Кобзон приезжает с концертом в зараженный ЧернобыльФото: фотохроника ТАСС.

Декабрь 1988 года. Армянский Спитак разрушен страшным землетрясением. И снова одним из первых в город приезжает Иосиф Кобзон. Концерт для оставшихся без крова местных жителей он давал на пустыре, а после этого еще не раз возвращался в этот город и привозил туда гуманитарную помощь. В Спитаке Козбона признали Почетным гражданином города.

Октябрь 2002 года. «Когда я узнал о теракте «Норд-Оста» я побрился, оделся и сразу поехал туда», - так неброско Кобзон рассказывал, как получилось так, что он первым вошел в захваченное здание музыкального театра на переговоры с боевиками. Иосифу Давыдовичу в одиночку удалось уговорить лидеров террористов отпустить трех самых маленьких детей, их маму (своего следующего сына она назвала Иосифом) и одного иностранца. Всего за три дня пока здание на Дубровке было захвачено Кобзон ходил туда четыре раза. «Это помогало оперативной группе. Каждый раз я говорил главарям бандитов, что им дадут и деньги, и вертолет, лишь бы они отпустили заложников. А, возвращаясь обратно на улицу, обрисовывал силовикам всю ситуацию внутри», - рассказывал Иосиф Давыдович в интервью «Комсомолке».

Всего за три дня пока здание на Дубровке было захвачено Кобзон ходил туда четыре раза. Фото Антона Денисова (ТАСС)

2014 - 2017. Когда разразилась война на востоке Украины, Кобзон сразу же поддержал ополчение Донецкой республики. По другому и быть не могло: ведь он сам донбассец, родился здесь в небольшом городке Часов Яр. Кобзон много раз давал благотворительные концерт для ополченцев и местных жителей. И очень гордился тем, что ему выдали паспорт гражданина ДНР.

Когда разразилась война на востоке Украины, Кобзон сразу же поддержал ополчение Донецкой республикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Февраль 2016. Даже серьезная болезнь не могла остановить Кобзона, когда речь зашла о выступлении для российских летчиков в Сирии. На авиабазу «Хмеймим» Иосиф Давыдович прибыл вместе с еще одной легендарной личностью - первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой - и дал там концерт к Дню защитника Отечества. «Поддержка духовная, она порой важнее, чем выстрелы», - сказал потом Кобзон, вспоминая свою очередной «боевой выезд».

На авиабазу «Хмеймим» Иосиф Давыдович прибыл вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной ТерешковойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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