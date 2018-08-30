Почему Ходорковский закрыл ЦУР

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-30T14:05:11+03:00

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С фотографии в фейсбуке смотрит суровое мужественное лицо человека в бронежилете и каске. Эту карточку, сделанную на каких-то учениях, он установил на свой аккаунт в Фейсбуке, заняв важную должность. Она призвана продемонстрировать бронебойность и бескомпромиссность Андрея Коняхина на новом поприще - в качестве главы целого «Центра управления расследованиями» Ходорковского. Хотя на войне он ни разу не был и громкими расследованиями не прославился.

В среду Михаил Ходорковский Коняхина с должности снял, а ЦУР распустил. Признав, что «частично» ответственность за гибель трех журналистов в Центральной африканской республике лежит на Центре: «Даже частичная ответственность - это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями».

И это решение можно было бы воспринять как мужественный шаг ответственного человека... Если бы он был сделан месяц назад - сразу после гибели журналистов. А не после публикации переписки репортеров с руководством ЦУР - в ней последние проявили себя как бестолковые дилетанты с претензией, для которых живые люди в одном из самых опасных мест мира были словно персонажи остросюжетной компьютерной игры. Думаю, Михаил Борисович это понял сразу, но не хотел выносить сор из избы. Допускаю, что и смета на расходы, фигурировавшая в переписке, его очень удивила.

- Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке, - пишет с надрывом Коняхин в Фейсбуке. - Теперь как независимый корреспондент буду искать этих тварей.

Снимите бронежилет, Андрей, он вам не идет. Хватит играть в солдатиков.

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