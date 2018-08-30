«Такие люди рождаются раз в столетие»: Анастасия Волочкова рассказала о дружбе с Кобзоном

СЕГОДНЯ 21:05 2018-08-30T21:37:44+03:00

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- Время сейчас страшное. Такие мэтры, такие легенды уходят. Это огромная потеря для страны, - говорит о смерти Иосифа Кобзона балерина Анастасия Волочкова. - Такие люди рождаются раз в столетие. С Иосифом Давыдовичем и с его супругой Неллечкой мы дружим много лет. Кобзон мне оказывал человеческую поддержку в моменты, когда кто-то затевал травлю против меня. Иосиф Давыдович всегда находил слова, чтобы меня утешить. Я помню один трогательный момент. Три с половиной года я была счастлива со своим любимым человеком (очень состоятельным и влиятельным мужчиной). Расстались мы не очень хорошо. А потом, после того, как мой любимый попал в аварию (чуть не сгорел в машине), мы с ним встретились на вечере, где в числе гостей был и Иосиф Давыдович. Помню, Кобзон пришел туда, чтобы поддержать моего любимого мужчину по-человечески и пел там песню про дружбу. Плюс мы с Иосифом Давыдовичем вместе занимались благотворительными концертами. Он каждый год звонил мне в день моего рождения. Я очень ценила такое человеческое внимание. А как он рисковал своей жизнью? Когда был «Норд-ост», Кобзон грудью встал на защиту людей. И когда у нас начались тяжбы с Украиной, не боялся ездить в Донецк. Оттуда, кстати, помощник Иосифа Давыдовича привез мне моего котика Лакки.

Порой я стеснялась пригласить Кобзона на свой концерт, зная, как он занят. Но Иосиф Давыдович всегда приходил меня поддержать. Всегда с букетом цветов, с теплой улыбкой и добрыми словами.

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