Лев Лещенко: Кобзон - человек удивительной биографии, которую он прожил вместе со своей страной

СЕГОДНЯ 23:28 2018-08-30T23:39:56+03:00

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Народный артист СССР Иосиф Кобзон был человеком удивительной судьбы и биографии, которую он прожил вместе со своим отечеством. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

«Кобзон был человеком,, который все время думал о том, как сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, добрее, чище и справедливее. Наверное это была его самая главная задача в жизни, и у него все это получалось, потому что он был одержимым человеком, устремленным в будущее. Естественно, он созидал, творил, и главное - безумно любил свое отечество, которому отдавал все свои знания, все свое творчество», - подчеркнул Лещенко.

Кобзон никогда не сидел на месте, все время был в движении, стремясь устранить болевые точки человеческих страданий и неурядиц по всей стране. За свою жизнь он успел стать другом «каждой семьи, каждого человека в нашем отечестве», добавил Лещенко.

«Мы знаем его неумное отношение к человеческой боли, человеческим страданиям. Он первый вошел в Норд-Ост, первый поехал в Чернобыль, первый был в Афганистане», - продолжил певец.

Говоря о творческом пути Кобзона, Лещенко назвал его «отцом» отечественной песенной культуры, который вывел ее на совершенно новый уровень.

«Эстрада всегда считалась «легким жанром», а он силой своего обаяния, личности, знаний и умения, неуемной энергии сделал эстраду фундаментальным жанром массовой культуры», - добавил певец.

Несмотря на огромную популярность, Кобзон никогда не отгораживался от народа толпами охранников, всегда спешил кому-то на выручку, «постоянно кого-то спасал», вспоминает Лещенко.

«Он не стеснялся этого, шел с открытым забралом, шел бескомпромиссно...мог сделать замечание любому человеку на любом уроне, он никогда не подстраивался под кого-либо...У него был удивительный характер, принципиальный и непримиримый...и это давало ему возможность добиваться результатов», - заключил Лещенко.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

По предварительной информации, прощание с Иосифом Кобзоном состоится в московском Доме союзов 2 сентября. В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, работал заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.

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