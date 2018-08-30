Юнна Мориц: Иосиф Кобзон - великий артист страны, которая есть и будет вечно - это Страна Песни

СЕГОДНЯ 23:42 2018-08-30T23:41:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ушёл великий артист, певец судьбы и почвы, где песня – противоядие, скорая помощь, спасательный круг. Ушёл Иосиф Кобзон, с кобзарём созвучна его фамилия.

Не жалея сил, бесстрашно, в самых трагических ситуациях он помогал, и спасал, и заставлял тёмные силы подчиняться его светлой воле защитника Прав Человека: вошёл на Дубровку и заставил террористов отпустить на свободу – хоть кого-то, группу детей!.. Ездил с концертами в Независимые Республики Донбасса, помогал выжить и не сдаваться!.. Там он родился, и там на улице поставили ему памятник – при жизни!..

Кто-то в телеящике сегодня сказал, что "Кобзон – великий артист страны, которой больше нет, к сожалению…"

К счастью, Кобзон – великий артист страны, которая есть и будет вечно, это – Страна Песни, где голос Кобзона поёт и будет петь, не умирая.

Душа бессмертна, Господь – един, для Господа – все живы!

Светлая Память! Наши глубокие соболезнования – родным и близким Иосифа Кобзона.

КСТАТИ

Кобзон на передовой: самые известные гражданские поступки народного артиста

На протяжении всей своей жизни Иосиф Кобзон первым летел туда, где людям была нужна помощь или товарищеская поддержка. Не будучи военным, он в полном смысле слова всегда рвался в бой, был человеком с передовой. Отсиживаться в тылах, подбирать выражения, лишний раз промолчать - это был не его стиль. «КП» вспомнила лишь некоторые из больших поступков Иосифа Давыдовича. Было их, конечно, куда как больше. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я сам себе судья»: 20 главных правил жизни Иосифа Кобзона

Не стало Иосифа Кобзона. Певец всего две недели не дожил до 81-летия... Но в сердцах миллионов россиян продолжат звучать его душевные песни и мудрые слова. Вспомним же 20 главных правил жизни, которые народный артист озвучивал в интервью разных лет. (подробности)