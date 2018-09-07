"Дочь сидит в одиночной камере 22 часа в сутки, звонить разрешают только ночью": отец арестованной в США российской «шпионки» Марии Бутиной рассказал, в каких условиях ее содержат

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-07T17:35:41+03:00

Как сейчас выясняется, ФБР следило за Марией с самого момента ее приезда в США Фото: REUTERS

Что сейчас происходит с россиянкой, которую американцы подозревают во вмешательстве в президентские выборы

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29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Обвинения серьезные: деятельность незаконного агента в пользу России без соответствующей регистрации в американском Минфине, проникновение организаций, имеющих влияние на политику США. А делала это Мария, по мнению ФБР, через интимные связи с американским юристом-республиканцем, активным членом «НСА» (Национальной стрелковой ассоциацией - мощной лоббисткой организации) Полом Эриксоном, который старше ее на 26 лет. Теперь Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы. Девушка находится под стражей.

В американской прессе Бутину уже окрестили второй Анной Чампан (российская нелегальная разведчица, ее вместе с группой других наших сотрудников спецслужб задержали в Америке в 2010 году). Но с этим сравнением можно и поспорить. Потому что если о первой стало известно широкой публике только после ареста, то Бутина и вся ее деятельность всегда была на виду. И не только в России, где она активно строила политическую и правозащитную карьеру, работала помощницей сенатора Александра Торшина, была автором многих статей и докладов о легализации оружия. В 2015 в Белом доме Бутина среди прочих журналистов задавала вопрос тогда еще кандидату в президенты Дональду Трампу. А ее статья американскому журналу National Interest под незамысловатым названием «Медведь и слон» о том, как поладят президент-республиканец и Путин, активно цитировалась во всех СМИ США. В 2016-м Бутина в составе российской делегации присутствовала на ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где выступал Трамп.

«Допрашивали в Сенате восемь часов»

- Маша всегда отстаивала идею, что Россия и США должны если не дружить, то по крайне мере иметь нормальные отношения, - говорит ее отец Валерий Бутин. - Потом что от этого зависит мир. И даже находясь в американской тюрьме - она все равно настаивает на хороших отношениях между нашими странами.

- Как сейчас выясняется, ФБР следило за Марией с самого момента ее приезда в США. А начиная с апреля месяца в американских СМИ был опубликован ряд статей, критикующих вашу дочь. Она ничего вам не говорила о том, что боится за свою свободу?

- Нет. Наоборот, не собиралась возвращаться в Россию. Она только-только окончила аспирантуру, получила разрешение на работу и хотела еще задержаться в США. Искала, куда устроиться, чтобы набраться опыта. Никаких предчувствий, ничего такого. Более того, накануне ареста она давала объяснения в сенате (в комитете по разведке, который ведет расследование о вмешательстве нашей страны в американские выборы. - Авт.). Там ее допрашивали более 8 часов. И, как ей казалось, она ответила на все претензии. Принесла огромное количество подтверждающих свои слова документов. Ее адвокат сделал запрос в комиссию Мюллера (экс-директор ФБР, назначен Минюстом вести расследование о вмешательстве в выборы. - Авт.) - на чем основываются претензии к Маше. Но в комиссии ответили, что к моей дочери у них нет вопросов.

29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 годаФото: REUTERS

- А американская прокуратура заявила, что ее нужно арестовать, потому что она собиралась бежать в Россию...

- Еще раз говорю - не собиралась она возвращаться.

«Звонит мне по ночам»

- Валерий, а вам удается с дочерью общаться?

- Да, удается. Она звонит мне регулярно. Понятное дело, что это по ее инициативе происходит, у меня-то никаких номеров нет - тюрьма, закрытое учреждение. Ее звонки всегда происходят, когда в Америке глубокая ночь, у нас же в это время наоборот - день. Как я понял, это единственное время, которое ей выделили для общения с родственниками по телефону, ну и вообще для того, чтобы покинуть камеру. К Маше применяют специальный режим. Он называется административной сегрегацией и предполагает 22-часовое нахождение в одиночной камере. Только на 2 часа в сутки – с часу до трех ночи – ей позволено покидать камеру, чтобы позвонить родным или адвокату. А вот прогулки на открытом пространстве ей запрещены.

- Были сообщения, что вашу дочь не кормят там...

- Такое было однажды. При переводе из одной тюрьмы в другую. 12 часов подряд она провела без пищи и воды.

Юристы говорят, что есть все основания выпустить Машу под домашний арест. 10 сентября это будет решаться в суде.

- Есть какие-то ограничения по разговорам?

- Да, судом запрещено обсуждать с Марией детали уголовного дела против нее.

- Скажите, а какое у вашей дочери сейчас психологическое состояние?

- О депрессии не приходится говорить. Голос бодрый, уверенный, чувствует себя хорошо. Но, подозреваю, возможно, что не всегда это правда. Не хочет расстраивать просто. Но Маша твердо уверена в своей невиновности и намеренна ее доказывать. Ее адвокат тоже уже высказывался, что достаточно шаткое дело и слабое обвинение. Но окончательно все это будет решаться в суде.

В американской прессе Бутину уже окрестили второй Анной ЧампанФото: REUTERS

О чем пишут в СМИ

- Как в США этот арест обсуждается?

- Мне приходилось разные точки зрения слышать. Многие подвержены шпионской истерии. Хотя ее как таковой там нет. Это очевидно по предъявленным обвинениям. Марии вменяют лоббирование интересов иностранного государства, Российской Федерации. А это совсем не шпионаж! Есть и положительные публикации в СМИ. Пишут, что моя дочь занималась совершенно нормальными вещами. Пыталась объяснить американским политикам, что две такие державы, как Россия и США, должны находится в хороших отношениях. От этого весь мир зависит. Она совершенно убеждена в этом и все делала, чтобы так оно и было.

- Скажите, Валерий, а наш МИД помогает?

- Да, конечно, государство участвует во всей этой ситуации. Марию посещают дипломатические работники. Все нюансы, связанные с ее плохим содержанием отслеживаются, на этот счет ноты отсылаются в том числе и в Госдеп. И работают наши дипломаты очень плотно с тюремной администрацией.

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Общественная организация «Право на оружие», созданная Марией, действует в России и после отъезда девушки в США.

- Мария сумела объединить мужиков на поле общего интереса к оружию, - говорит зампред правления Вячеслав Ванеев. - К тому же мы выступаем в защиту тех людей, которые не испугались преступника и приняли все меры для защиты своей жизни, жизни своих детей, близких.

Вячеслав Ванеев

- Что-то не так в нашем обществе, если красивая женщина выступает за легализацию оружия...

- Я вам объясню этот феномен. Именно красивая женщина знает, что такое внимание не очень хороших людей. И Маша знала, что если ее защитит мужчина, даст отпор хулигану и не дай бог причинит ему ущерб, то этого героя посадят в тюрьму. Вот о чем идет речь. Мы учредили премию в прошлом году – День самооборонщика. Скоро, 13 сентября, пройдет награждение Парадокс, но в этот раз мы будем говорить и о Марии, о ее защите. Потому что правозащитник Мария Бутина сама сейчас нуждается в правозащите. Надеемся привлечь внимание наших соотечественников в Америке и там какие-то акции провести в ее защиту.

Потому что, к сожалению, в данном случае, это не только вопрос юриспруденции. Здесь замешана политика.

- То, что я узнал об условиях содержания Марии в американской тюрьме, полностью противоречит демократическим принципам, - комментирует вице-президент российского подразделения комитета по защите прав человека при ООН Иван Мельников. - Человек даже еще не осужденный, вина не доказана, а уже такое. Все эти действия, безусловно, больше похожи на оказание давления на заключенную.

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