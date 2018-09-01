«Опора на собственные силы»
Начну с конструктива. Давайте, граждане пенсионеры, потенциальные и нынешние, вместо криков о «людоедской реформе» подумаем - КАК было бы сделать правильно при имеющихся вводных?
1. Убыль трудоспособного населения.
2. Серая экономика самозанятости.
3. Рассосавшиеся деньги Пенсионного фонда.
4. Понимание того факта, что в реальной экономике (а там нет нравственности в этих теориях) пенсионеры - «токсичный пассив».
Первая и главная опасность для пенсионной реформы - отсутствие рабочих мест. Реальна трагикомическая ситуация, когда вместо пенсионеров Россия получит армию пожилых безработных, получающих вместо пенсий пособия.
И тут мы упираемся в миграционные проблемы России. Помните главный постулат дискуссии с мигрантолюбивыми деятелями? «Мигранты ничьи места не занимают! Они идут туда, где россияне не хотят работать!» Ну попробуйте теперь свою бабушку устроить в консьержи или дворником. Вперед, удачи!
Я бы начал с расчистки сферы неквалифицированного легкого труда в интересах наших стариков. Начал бы с того, что жестко взбодрил тысячи ЖЭКов. Не для галочки - а с изъятием всей документации и показательными наказаниями по всей чиновничьей вертикали.
Потом были бы заданы вопросы частным управляющим компаниям. Клининговые фирмы, разжиревшие на мигрантах, - еще один кандидат для санации. Вот прямо бы подсадных пенсионеров запускал для трудоустройства. Чтобы у бизнеса условный рефлекс выработался - при виде российского пенсионера нужно уволить иностранца, чтобы освободить старику место.
Потом начал бы вводить визы и ограничения для миграции из трудоизбыточных стран. Например, мужики для тяжелых неквалифицированных работ нам, может, еще нужны, а бабы - нет. Именно они сейчас сидят на пенсионерских рабочих местах везде. Консьержами, продавцами, кассирами...
Ну и точечно, конечно, нужно действовать - раз, и сегодня проверили все гаражные кооперативы в Екатеринбурге, а на следующий день - в Нижнем. Если там в будках подпольно сидят по три поколения граждан Среднеазистана и сушатся пеленки - без разговоров депортация и запрет на въезд. Вообще не утруждаясь объяснениями с посольствами и консульствами. Мы немного позабыли, что Россия - наша страна и нас должно интересовать в первую очередь благополучие своих граждан, а чужих - по остаточному принципу.
У нас хорошо умеют проводить медиакампании, научились. Вот и забота о трудоустройстве пожилых людей должна сопровождаться мощным информационным напором. Чтобы шорох прошел по всей стране. Хорошо бы и лидерам диаспор объяснить, что нам самим эти рабочие места нужны, пусть доведут до своих. Кто будет плохо объяснять, хитрить или забудет государственный язык РФ - то же самое, в 24 часа домой.
Потом такси. Придумать категорию для работы в извозе: F, например, - что, деды наши по половине смены не отрулят? Пересдача на новую категорию только в ГИБДД РФ. Перестать выплачивать российские пенсии во вторых и третьих странах - зачем мы это делаем? Хочешь получать российскую пенсию - живи в России.
Заняться наконец-то двухмиллионной (по другим данным - 5-миллионной армией охранников-бездельников). В моем паркинге их было 6 человек, месяц назад поставили шлагбаумы, камеры и раздали брелоки, осталось всего 2 человека. Были здоровые лбы в камуфляже, теперь 2 пенсионера на мониторах сидят. И тревожная кнопка, при нажатии которой приезжают люди в форме, профессионально обеспечивающие безопасность граждан и правопорядка. XXI век! Подумать, как этих высвободившихся охранников направить на стройки, переучить, не допустить их маргинализации и трудоустроить. Рассчитывая на то, что сейчас почти все перерабатывают свой пенсионный возраст. У меня дед на стройке хорошо за 60 лет отработал. Бабушка - оператор газовой котельной, тоже до 60 лет доработала. Отцу 74 года - в командировки в Китай летает раз в три месяца, матери чуть меньше - работает полный рабочий день и уходить не собирается.
Я не рад пенсионной реформе, мало кто рад, кроме совсем уж упертых либералов-рыночников. Уверен, и Путин не рад, но вынужден на нее идти. Многим придется поступиться и о многих позаботиться. Главное, чтобы реформа не ограничилась исправлением цифр с 60 на 65 и бумажными отчетами. А то плохо закончится. Для всех.
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