2018-08-31T22:14:54+03:00
Экономика

«Опора на собственные силы»

Повышение пенсионного возраста можно пережить, в хорошем смысле, если расчистить рабочие места для пожилых людей. Но, как считает колумнист «КП», все пенсионерские вакансии давно уже заняты мигрантами. Не верите? Просто посмотрите по сторонам…
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Главное, чтобы реформа не ограничилась исправлением цифр с 60 на 65 и бумажными отчетами.Главное, чтобы реформа не ограничилась исправлением цифр с 60 на 65 и бумажными отчетами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Начну с конструктива. Давайте, граждане пенсионеры, потенциальные и нынешние, вместо криков о «людоедской реформе» подумаем - КАК было бы сделать правильно при имеющихся вводных?

1. Убыль трудоспособного населения.

2. Серая экономика самозанятости.

3. Рассосавшиеся деньги Пенсионного фонда.

4. Понимание того факта, что в реальной экономике (а там нет нравственности в этих теориях) пенсионеры - «токсичный пассив».

Первая и главная опасность для пенсионной реформы - отсутствие рабочих мест. Реальна трагикомическая ситуация, когда вместо пенсионеров Россия получит армию пожилых безработных, получающих вместо пенсий пособия.

И тут мы упираемся в миграционные проблемы России. Помните главный постулат дискуссии с мигрантолюбивыми деятелями? «Мигранты ничьи места не занимают! Они идут туда, где россияне не хотят работать!» Ну попробуйте теперь свою бабушку устроить в консьержи или дворником. Вперед, удачи!

Я бы начал с расчистки сферы неквалифицированного легкого труда в интересах наших стариков. Начал бы с того, что жестко взбодрил тысячи ЖЭКов. Не для галочки - а с изъятием всей документации и показательными наказаниями по всей чиновничьей вертикали.

Потом были бы заданы вопросы частным управляющим компаниям. Клининговые фирмы, разжиревшие на мигрантах, - еще один кандидат для санации. Вот прямо бы подсадных пенсионеров запускал для трудоустройства. Чтобы у бизнеса условный рефлекс выработался - при виде российского пенсионера нужно уволить иностранца, чтобы освободить старику место.

Потом начал бы вводить визы и ограничения для миграции из трудоизбыточных стран. Например, мужики для тяжелых неквалифицированных работ нам, может, еще нужны, а бабы - нет. Именно они сейчас сидят на пенсионерских рабочих местах везде. Консьержами, продавцами, кассирами...

Ну и точечно, конечно, нужно действовать - раз, и сегодня проверили все гаражные кооперативы в Екатеринбурге, а на следующий день - в Нижнем. Если там в будках подпольно сидят по три поколения граждан Среднеазистана и сушатся пеленки - без разговоров депортация и запрет на въезд. Вообще не утруждаясь объяснениями с посольствами и консульствами. Мы немного позабыли, что Россия - наша страна и нас должно интересовать в первую очередь благополучие своих граждан, а чужих - по остаточному принципу.

У нас хорошо умеют проводить медиакампании, научились. Вот и забота о трудоустройстве пожилых людей должна сопровождаться мощным информационным напором. Чтобы шорох прошел по всей стране. Хорошо бы и лидерам диаспор объяснить, что нам самим эти рабочие места нужны, пусть доведут до своих. Кто будет плохо объяснять, хитрить или забудет государственный язык РФ - то же самое, в 24 часа домой.

Потом такси. Придумать категорию для работы в извозе: F, например, - что, деды наши по половине смены не отрулят? Пересдача на новую категорию только в ГИБДД РФ. Перестать выплачивать российские пенсии во вторых и третьих странах - зачем мы это делаем? Хочешь получать российскую пенсию - живи в России.

Заняться наконец-то двухмиллионной (по другим данным - 5-миллионной армией охранников-бездельников). В моем паркинге их было 6 человек, месяц назад поставили шлагбаумы, камеры и раздали брелоки, осталось всего 2 человека. Были здоровые лбы в камуфляже, теперь 2 пенсионера на мониторах сидят. И тревожная кнопка, при нажатии которой приезжают люди в форме, профессионально обеспечивающие безопасность граждан и правопорядка. XXI век! Подумать, как этих высвободившихся охранников направить на стройки, переучить, не допустить их маргинализации и трудоустроить. Рассчитывая на то, что сейчас почти все перерабатывают свой пенсионный возраст. У меня дед на стройке хорошо за 60 лет отработал. Бабушка - оператор газовой котельной, тоже до 60 лет доработала. Отцу 74 года - в командировки в Китай летает раз в три месяца, матери чуть меньше - работает полный рабочий день и уходить не собирается.

Я не рад пенсионной реформе, мало кто рад, кроме совсем уж упертых либералов-рыночников. Уверен, и Путин не рад, но вынужден на нее идти. Многим придется поступиться и о многих позаботиться. Главное, чтобы реформа не ограничилась исправлением цифр с 60 на 65 и бумажными отчетами. А то плохо закончится. Для всех.

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