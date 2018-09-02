Детские книги книжной ярмарки, на которые можно залипнуть

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-02T11:30:46+03:00

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Впервые за тридцать один год существования выставки главной темой ММКВЯ стала детская литература. К сожалению, в Москве пока нет собственной детской книжной ярмарки, хотя именно дети — самые активные читатели. Мы выбрали лучшие книги для детей, которые будут представлены на ярмарке и которые ни за что нельзя пропустить.

«Зеленая книга сказок» Эндрю Лэнга, ИД Мещерякова.

Издательство Мещерякова, недавно слившееся с «Эксмо», давно полюбилось читателям за качество книг, отличные иллюстрации и великолепные дизайнерские придумки. К ММКВЯ издательство подготовило несколько новинок, среди которых особенно следует обратить внимание на «Зеленую книгу сказок» Лэнга. Современник Оскара Уальда, фольклорист Эндрю Лэнг еще в 19 веке собирал сказки по всей Земле, после чего адаптировал и издавал в виде разноцветных томов, каждый из которых носил «имя» в соответствии с цветом обложки. На сказках Лэнга воспитывался сам автор «Властелина колец» Джон Толкиен, серия хороше известна по всему миру, кроме как у нас. В России о Ланге слыхом не слыхивали. Издательский дом Мещерякова взялся заполняй пробел. Всего существует 12 томов сказок Лэнга, у нас вышло пока три красного, синего и зеленого цветов. Книги повторяют дизайн английских первоисточников, прекрасно оформлены и замечательно переведены. Первую книгу переводила недавно ушедшая из жизни писательница и переводчица Ирина Токмакова. Над сказками она трудилась долго - полтора года своей жизни и эта работа стала для нее последней. Остальные переводы выполнила Вера Полищук.

Еще одной интересной новинкой станет книга Ани Доброчасовой «Похитители котов». Не так давно издательский дом начал заниматься продвижением детских детективов в духе многим известной серии «Альфред Хичкок и три сыщика», но созданных «отечественным производителем». Такой книгой стал отлично иллюстрированный детектив «Похитители котов». Детективное агентство «Соседи», состоящее из Вовки, его сестры, прозванной Хвостиком, разбирается, кто и зачем похищает рыжих котов в городе.

Нужно помнить, что в этом году у Мещерякова не будет своего стенда, поэтому новинки нужно искать на стенде «Эксмо».

Развивающая литература от «Манн, Иванов и Фарбер»

Издательство МИФ, славное своей развивающей литературой, радует необычными решениями. На выставке представят крайне необычную книгу-гербарий «Цветы и травы». В книге рассказывается о 16 растениях средней полосы России, но самое интересное - то, что эти растения можно сорвать и наклеить тут же. В фолианте, помимо необычной информации о каждом растении, предусмотрена калька для бережного сохранения растений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666879" frameborder="0"></iframe> Книга-гербарий «Цветы и травы».Евгения КОРОБКОВА

Издания со светофильтрами - еще одна необычная придумка. «МИФ» выпускает уже не первую книгу-смотрелку с трехцветным фильтром для разглядывания картинок. Новинкой ярмарки станет книга «Что у меня внутри». Рисунки в книге нанесены разными цветами и, глядя через светофильтры можно увидеть то, что не видно невооруженным глазом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666880" frameborder="0"></iframe> Книга «Что у меня внутри».Евгения КОРОБКОВА

Времена, когда о комиксах отзывались непочтительно - прошли. Теперь комиксы называют «Графическими романами» и этот жанр прочно занял свою нишу и обрел поклонников. Графические романы стали визитной карточкой «МИФа» и будут широко представлены на ярмарке. Можно упомянуть изданный таким образом «Дневник Анны Франк» с рисунками Ари Фольмана и Дэвида Полонски. Уже и неважно, подделкой или нет был сам дневник. Одно понятно, с жанром и форматом случилось попадание. В обычном виде «Дневник» не самое легкое чтиво. В форме графического романа проблема сложности восприятия исчезла. Иллюстраторам удалось передать все эмоции и переживания Анны в картинах. Получилось и интересно, и увлекательно и чем-то даже напоминает замечательного "Маленького принца" с рисунками автора.

В числе других графических романов - популярная серия про девочку Фиби. (Как мы уже писали, на книжной ярмарке на Красной площади эта книга оказалась одной из самых воруемых) и популярный французский комикс из серии «Дневники Вишенки» про девочку Вишенку, вечно попадающую в передряги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666881" frameborder="0"></iframe> Комиксы.Евгения КОРОБКОВА

Для детей и взрослых, желающих поностальгировать на тему завершившегося ЧМ по футболу - можно рекомендовать интересную книгу«Все флаги мира» Робрета Фрессона, где собраны необычные сведения о флагах. Вот вы знали, например, что такое сиссеру и как это иссеку сказалось на флаге Доминиканы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666882" frameborder="0"></iframe> Сиссеру.Евгения КОРОБКОВА

К ММКВЯ МИФ запустило серию игр для взрослых и для всей семьи и будет проводить игротеки для всех. Рекомендуем не пропустить. Флагманом линейки станет «Креативное агентство», участникам которого нужно обыграть креативных директоров всех времен и народов, для чего придется решать, стоит ли заказывать себе автобиографию, размещать ли о себе любимом статью в журнале, покупать ли дорогое кресло в кабинет.

Татарский хоррор «Убыр» о Шамиля Идиатуллина, издательство «Азбука».

Про книги Шамиля Идиатуллина говорят, что они - лучший подарок для человека, рожденного в советские времена. Писатель не нуждается в представлениях. В прошлом году его «Город Брежнев» вошел в тройку призеров «Большой книги». Детских книг у Идиатуллина всего три, самая известная из которых - «Убыр», за которую писатель (под псевдонимом Наиль Измаилов) получил в 2012 году Крапивинскую премию. В этом году Издательство «Азбука» переиздало «Убыр». В центре внимания татарского хоррора - злоключения татарских подростков. Умная и самобытная книга, интересная своей этнографической составляющей.

Пятого сентября Идиатуллин будет рассказывать на лекции в шатре АСТ о восьмидесятых годах прошлого века. Советуем не пропустить.

«Теория невероятностей», Виктория Ледерман, «Компас-Гид».

Тем, кто следит за современной детской литературой, Виктори Ледерман тоже представлять не надо. В 2014 году за свою дебютную повесть «Календарь ма(й)я» она получила Крапивинскую премию. С тех пор в «Компасгиде» у нее вышло уже несколько книг, герои которых – обыкновенные школьники.

- Летом издательство, видимо, заскучав по школе, выпустило двухтомник Ледерман «Теория невероятностей». И это - снова «фэнтези», - рассказывает критик детской литературы Ирина Лисова. - Герой, семиклассник Матвей Добровольский оказывается в некой параллельной реальности, где его не существует. В параллельной реальности у его родителей есть не он, а дочка Милослава. Читать о том, как школьник выпутывается из щекотливой ситуации - интересно и взрослым, и детям.

"Необыкновенные приключения в мире динозавров», Александр Тихонов, АСТ

АСТ подготовил много активностей и встреч с писателями и родственниками известных писателей. Мы не настаиваем, но далеко не все родственники одинаково полезны и прекрасны. Может быть, вместо одного из родственников лучше встретиться с динозавром. Динозавры будут ходить по ярмарке 7 сентября в честь презентации совместного проекта «Аванта» и биологического музея имени Тимирязева. Профессор биологии Александр Тихонов и директор «Тимирязевки» Мария Рахчеева представят познавательную книгу о профессоре и школьнике, оказавшихся в мезозойских джунглях.

Еще одной важная в современных реалиях книга, которую можно будет приобрести на ММКВЯ - том Леонида Подымова «Псевдонаука. Разоблачение обмана и заблуждений», изданный в новой серии «библиотека Гутенберга». В книге собран широкий ассортимент разнообразных псевдотеорий, верить которым не нужно. Действительно ли дельфин спасают человека, попавшего в воду или это типичная ошибка селективного восприятия? Ведь мы ничего не знаем о тех, кого дельфины толкали в море. Правда ли, что, согласно эффекту Фокса, человек может нести на публику любую чушь и сойдет за профессора? Правда ли, что после смерти тело теряет 29 граммов? А что насчет свиньи - ближайшего генетического двойника человека?

В меню - развенчание телегонии, квантовой медицины, френологии, антивакцинаторство и другого темного средневековья. Заодно читатель узнает, как пятнадцать индикаторов, маркирующих псевдонауку и четыре признака качественных теорий.