Лучшие взрослые книги книжной ярмарки ММКВЯ

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-02T13:00:06+03:00

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В этом году внимание ММКВЯ приковано к детской книге. Впервые за тридцать лет главная книжная выставка страны посвящена детям. Однако и взрослые без интересного чтива не останутся. «Комсомолка» выбрала топ самых интересных, на наш взгляд, новинок, подготовленных издательствами к ярмарке.

1. Встреча с Хемингуэем

На выставку приедет Хемингуэй. Конечно, не сам, а несколько фриковатый внук любимого в советском союзе писателя, чей портрет «В трусах на рыбной ловле», в свое время проступал из-под каждой советской кровли, как написал об этом поэт Межиров.

Джон Патрик Хемингуэй представит книгу «Strange tribe» – скандальные семейные мемуары, в которых, как и положено фрику, постарается показать истинное лицо великого деда и отряхнет от пыли все скелеты из шкафа. Старина Хэм считал, что его сын убил собственную мать. Сын Хэма боролся с собственным полом. Да и вообще легендарный Папа обеспечил семью кучей комплексов и проблем. Выступление молодого старины Хэма пройдет 7 сентября в 19 часов на площадке ММКВЯ.

2. Мемуары Олега Басилашвили.

Пока неизвестно, успеет ли питерское издательство «Лимбус-пресс», (но, вроде бы, обещало) привезти на ярмарку мемуары Басилашвили «Палата № 26 Больничная история». Это вторая книга мемуаров великого артиста. В свое время первая книга разошлась аж на пять тиражей. В «Палате номер 26» книге много рассказов о детстве и о друзьях. Еще больше - о политике и Ельцине. Басилашвили прожил не только талантливую жизнь, но и написал талантливую книгу, читать которую - интересно, как увлекательный роман.

3. Книга лауреата премии "Лицей".

В издательстве АСТ вышла книга «Калечина-Малечина» лауреата премии «Лицей» Евгении Некрасовой. Замечательный молодой автор с узнаваемым стилем пишет легко, остроумно и хорошо. Героиня «Калечины» - невезучая девочка Катя. Мама, у которой теряются вещи, валит все на Катю. Папа, у которого проблемы на работе, страшно рад, когда ругает не только его. В школе дела идут так нехорошо, что и не знаешь, что думать. Зададут на уроке труда связать варежки - а утром окажется, что вместо варежек, на столе лежит комок распущенных ниток. Неужели папа так насвинячил? Смешная и одновременно грустная книга о проблемах взаимоотношений «выросших» и «невыросших» - придется по вкусу не только взрослым, но и детям.

4. Талантливая книга про кота.

Издательство Шубиной можно поздравить с появлением нового прекрасного автора. Актер театра Женовача Григорий Служитель написал свою первую книгу "Дни Савелия" и попал «в яблочко». История кота Савелия тронула в сердце самого Евгения Водолазкина, назвавшего роман «Историей о расставаниях». Лауреат Большой книги помог Служителю издаться и рекомендует книгу по-честному, руководствуясь не шкурными интересами, а по велению сердца. История кота Савелия, блуждающего по современной Москве, удивительно напоминает историю Колобка, сумевшего уйти ото всех, кроме смерти. Атмосферная, прекрасно написанная книга - это не просто история о коте. Это калейдоскоп людей и человеческих судеб, а также панорама Москвы последнего десятилетия, увиденная зелеными глазами остраненного наблюдателя во время его земного путешествия.

5. Последняя книга гения Владимира Шарова.

С книгами гениальных писателей есть проблема. Их надо читать целиком, самому, не доверяясь пересказам. Потому что если пересказываешь идею своими словами - звучит как нечто сумасшедшее. Как рассказать, например, о чем «Война и мир»? А как озвучить блистательные и смелые идеи Шарова? Один из лучших отечественных прозаиков по гамбургскому писательскому счету умер незадолго до ММКВЯ, успев, однако, выпустить и подержать в руках свою новую книгу. Последнюю книгу «Царство Агамемнона», изданную в АСТ.

6. Книга рассказов Юрия Лужкова.

Один из сюрпризов ярмарки - презентация книги бывшего градоначальника. Лужков написал книгу "И звезды смотрят вниз", изданную в "Вече", и книга не о политике и не о чиновничестве и даже не автобиография. Замахнувшись на Льва нашего Толстого, он создал художественное произведение, сборник ироничных рассказов о современной жизни.

7. Новая книга Дины Рубиной.

До недавнего времени любимая многими писательница постоянно подчеркивала, что она в цейтноте и запаре. Пишет новую книгу. И вот - свершилось. «Рябиновый клин», изданный в "Эксмо" - это первая часть будущей трилогии «Наполеонов обоз». Действие происходит в деревне Середники. Аристарх и Надежда встречаются в детстве, влюбляются, сталкиваются с предательством, но возвращают друг друга через двадцать пять лет. Наполеон в романе тоже взялся неслучайно. Главные герои книги - потомки представителей наполеоновской армии, оставшихся в нашей стране.

8. Памяти трагически ушедшей сестры.

Многим читателям знакомо имя писательницы Маргариты Хемлин, автора романов «Дознаватель» и «Клоцвог», отмеченных премией «русский Букер». Необычайно яркая и талантливая Маргарита Хемлин должна была произвести сенсацию в литературном мире и возглавить топ лучших наших литераторов. Как говорил критик Игорь Шайтанов, «всем казалось, что она очень молода, что у нее много времени и она обязательно покорит все вершины». Однако ничего не произошло. Маргарита скоропостижно скончалась от сердечного приступа, оставив незавершенный роман, мужа и сестру-близнеца Аллу Хемлин. В этом году сестра Маргариты написала свою первую книгу, роман «Заморок», посвященный ушедшей сестре. Действие романа разворачивается в провинциальном украинском городе с 1941 по 1961 годы. Прекрасный язык, много музыки и ощущение нависшей трагедии. Издано в Corpus.

9. Общение с духами и французами.

Популярный французский писатель Бернар Вебер даже сам приедет на ММКВЯ, чтобы рассказать об опыте общения с духами умерших, о загадках смерти и тайнах загробной жизни. Любимец отечественных женщин представит "Роман в романе" « С того света», изданный Эксмо.

10. Книга от живого классика.

Новая книга Юзефовича «Маяк на Хийумаа» - это сборник, в который вошли как старые, так и новые рассказы лауреата «Большой книги». «Маяк на Хийумаа», давший название книги - рассказ о мифологизации человеческой жизни. Мифы гласят, что с маяка, расположенного теперь в Эстонии, еще в 18 веке немецкий барон подавал ложные сигналы попавшим в шторм кораблям. Обманутые капитаны брали неверный курс, корабли разбивались и становились добычей барона. Но что на самом деле стоит за мифом?

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