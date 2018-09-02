Митрополит Иларион предупредил о риске раскола во всемирном православии из-за Украины

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-02T12:49:21+03:00

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Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион напомнил Константинопольскому патриархату о том, что каноническая церковь на Украине автокефалию (независимость от Москвы) не просила. Нужна она киевским властям и поддерживаемым ими раскольникам, которых никто в православном мире не признает.

- С апреля этого года Константинополь заговорил о том, что надо предоставить автокефалию Украине, украинскому народу. И вот мы задавались вопросом, а кому, собственно, намеревается Константинополь предоставить автокефалию? Потому что каноническая Украинская православная церковь (это более 12 тысяч приходов и свыше 200 монастырей. - Ред.), которую возглавляет Блаженнейший митрополит Онуфрий, об автокефалии не просила, - заявил владыка в своей субботней программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24». - Любое вмешательство в эту ситуацию на волне политического кризиса, неприятия идеи автокефалии церковным народом, которое сейчас очень сильно, не сможет уврачевать раскол, а, наоборот, спровоцирует новый. Самое главное, что это расколет все тело мирового православия... Мы очень надеемся, что Константинопольский патриархат будет вести себя ответственно, что будут приняты во внимание все те голоса Поместных православных церквей, которые очень ясно прозвучали, и что не произойдет того трагического развития событий, которое в некоторых горячих головах в Константинополе сейчас созревает и будет сохранено единство мирового православия.

Митрополит Иларион также пообещал предоставить Константинопольскому патриархату исторические документы, доказывающие неправомерность его притязаний на Украинскую церковь.

- Сейчас в Константинополе говорят о том, что якобы переход Киевской митрополии в Московский патриархат, который произошел в конце XVII века, было временным явлением, что Константинополь лишь временно передал Киевскую митрополию в управление Московскому Патриарху, притом продолжая считать Киевскую митрополию частью своей канонической территории. Но документы свидетельствуют об обратном. Мы подняли все архивы, всю переписку, которая велась между Константинопольским и Московским патриархатами, между Константинопольскими патриархами и властителями Украины, Константинопольскими Патриархами и русскими государями. У нас есть огромный массив документов, около 900 страниц. Мы начали сейчас публиковать эти документы. - рассказал владыка.

Напомним, в пятницу в Стамбуле за закрытыми дверями прошли переговоры глав Константинопольского и Московского патриархатов. Главным вопросом была ситуация вокруг Украинской православной церкви.

- Это была братская беседа, но я без согласования с Его Святейшеством не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании. Разговор был очень правильный. Резюме встречи такое: хорошая встреча, очень хорошая атмосфера, мы обсудили все те проблемы, которые стоят на повестке дня, - подвел перед отлетом Патриарх Кирилл итоги встречи.

А украинские СМИ уже поспешили раструбить, что Патриарх Варфоломей дает Украинской церкви автокефалию. Ссылались на присутствовавшего на переговорах представителя Константинопольского патриархата митрополита Гальского Эммануила. Следом выяснилось, что владыку просто не так перевели.

- Такие действия представителей журналистского сообщества, как и любой обман, создают угрозу межправославному диалогу по вопросу преодоления церковного раскола, а информационные ресурсы, которые растиражировали фейк, должны немедленно его опровергнуть и принести извинения перед читателями, - призвал Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.