"Журналисты растиражировали фейк": Украинская церковь опровергла сенсации о своей независимости

Пока Патриарх Кирилл в пятницу говорил о своем братском и дружественном диалоге с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, украинские СМИ уже трубили о решении Константинопольского патриархата даровать Украинской церкви автокефалию (независимость от Москвы, которую требуют киевские власти с поддерживаемыми ими раскольниками). Ссылались они на слова присутствовавшего на переговорах представителя Константинопольского патриархата митрополита Гальского Эммануила.

В ответ Украинская православная церковь выступила с официальным опровержением и призвала журналистов извиниться за такие фейки.

- В своей речи митрополит Эммануил никоим образом не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию церкви на Украине. Дословно его прямая речь звучит так: «… Как вы знаете, на Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия Украинской православной церкви. Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение, и об этом Вселенский патриархат также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита … ». В этой фразе отсутствует мысль о том, что предоставление автокефалии является утвержденным решением. Вместо этого митрополит Эммануил рассказывает, что Патриарх Варфоломей оповестил Патриарха Кирилла, как Константинопольской патриархией с апреля месяца проводится исследование всех возможных вариантов предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат не только задекларировал необходимость поиска путей предоставления автокефалии, но и «имплементировал» это решение - то есть, непосредственно начал этот поиск. Однако, удалось ли Константинопольской патриархии с апреля найти варианты предоставления автокефалии, и если да, то какими она их видит -пока в речи митрополита не сообщается. Как и не сообщается, ставит ли перед собой Константинопольская патриархия цель реализовать указанные варианты, если такие теоретически будут найдены, - говорится в сообщении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Здесь также напоминают, что в апрельском коммюнике Константинопольского патриархата было сказано о том, что Синод «решил тесно общаться и координироваться со своими сестринскими православными церквями по этому вопросу».

- Синод не принимал никаких решений о предоставлении автокефалии, а лишь получил просьбу на этот счет от определенных структур и начал его исследовать в общении с другими Поместными церквями. Некоторыми отечественными информационными ресурсами, в частности, сайтом Hromadske, не только были неверно интерпретированы слова митрополита Гальского, но и сознательно или по неосторожности был опубликован ошибочный вариант перевода с англоязычного оригинала его речи. Вместо фразы «принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия» (в оригинале: took the decision of exploring all the way sinorder to issue the autocephaly) содержится фраза «решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии». Многие ресурсы, не проверив достоверность информации, скопировали ее и распространили откровенную дезинформацию. Такие действия представителей журналистского сообщества, как и любой обман, создают угрозу межправославному диалогу по вопросу преодоления церковного раскола, а информационные ресурсы, которые растиражировали фейк, должны немедленно его опровергнуть и принести извинения перед читателями, - заключили в УПЦ.

