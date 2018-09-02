Митинги коммунистов против пенсионной реформы провалились

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-02T13:59:44+03:00

Даже в крупных городах Сибири и Дальнего Востока, где КПРФ считала свои позиции сильными, акцию поддержало совсем немного людей

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О митингах против предлагаемой пенсионной реформы, российские коммунисты заявляли с помпой. Планировалось, что 2 сентября, в воскресенье, протесты прокатятся по всей России - по крупным и малым городам, собирая много-много-много тысяч сторонников. Местные городские власти согласовали акции почти везде, где подавались заявки, предоставили под митинги городские парки и площади. Но, похоже, сложности со сбором протестующих народных масс начались у КПРФ еще в период подготовки. Так, несколько дней назад стало известно, что на митинги коммунистов в Москве участников набирают... через сайты массовки. Каждому пришедшему обещали заплатить по 400 рублей за полтора-два часа работы.

Опасения оказались не беспочвенными. Например. Всегда считалось, что позиции КПРФ наиболее сильны в Сибири. Об этом часто любят рассказывать лидеры коммунистов. Но сегодняшние митинги в крупных городах региона показали, мягко говоря, другую картинку.

В Омске на митинг пришло не более 800 человек. А ведь это на минуточку, город-миллионник! 800 - это по оценке местной мэрии. Очевидцы говорят, что людей все-таки было поменьше.

И это удивительно. Стоит повториться, но в том же Омске, как считают в КПРФ, у них одна из самых сильных региональных партийных ячеек. А по факту получается, что коммунисты даже не сумели выставить своего кандидата на предстоящие выборы губернатора Омской области. В итоге с прошлого года временно исполняющим обязанности главы региона является Александр Бурков из «Справедливой России», который имеет хороший текущий рейтинг и реальные шансы на победу в выборах. По сути, свои выборы здесь КПРФ уже проиграла.

В Новосибирске (1,6 млн. жителей) к началу акции против пенсионной реформы собралось около 1100 человек. Во Владивостоке (население - 600 тысяч человек) по оценке местной полиции «митинговали» около 250 человек. При том, что заявка подавалась на акцию с участием 2 тысяч человек. Впрочем, организаторы поспешили заявить, что протестующих было даже больше тысячи. Но фотографии митинга ставят это под большое сомнение.

Снимки с коммунистических митингов, сделанные сегодня во многих российских городах, появились в telegram-канале «Актуальная Политика». С высоты птичьего полета «массовые акции» выглядят, конечно, совсем печально. Севастополь - около сотни участников, столько же в Горно-Алтайске, 50 в Магадане. 180 в Биробиджане.

«В Курске на митинге коммунистов около 200 человек, - пишут авторы «Актуальной Политики», прилагая фото. - Провал, как и везде по стране».

О чем это говорит? Пожалуй, прежде всего об одном - недавнее телеобращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы достигло своих адресатов, все ответы на вопросы получены.

Напомним, ранее Правительство РФ разработало законопроект о повышении пенсионного возраста в стране. Это позволит увеличить средние пенсии. Пенсионный возраст будет подниматься постепенно, в течение нескольких лет. После завершения реформы он составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин.