После смерти Захарченко минские соглашения остаются в силе: эксперты ответили на претензии Украины

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-03T15:32:06+03:00

«КП» опросила специалистов по международному праву — можно ли после гибели главы ДНР поставить под сомнение Договор об урегулировании в Донбассе, заключенный между Киевом, Донецком и Луганском в присутствие лидеров России, Германии и Франции [видео]

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После убийства главы ДНР Александра Захарченко некоторые «эксперты» в Киеве начали рассуждать — а можно ли теперь считать Минские соглашения действующими? Ведь помимо Захарченко, со стороны Донбасса эти документы подписал ещё и тогдашний лидер ЛНР Игорь Плотницкий. Но он уже в отставке и сейчас пребывает неизвестно где. То есть — подписантов больше нет, а рядом с их автографами в минских документах никакие должности не указаны. Только фамилии. В Киеве потирают руки: может, теперь и «Минск» можно не выполнять?

А вот как оно на самом деле, с точки зрения международного права — «Комсомолке» рассказали эксперты.

- Если такой документ подписан и вступил в силу, то он обладает полной легитимностью не зависимо от дальнейшего состояния здоровья и местонахождения авторов, — сказал «КП» доктор исторических наук Сергей Буранок. — Возьмите хоть Декларацию независимости США. Все «отцы-основатели», поставившие под ней автограф, давно в могиле. Никакие их должности в Декларации, кстати, тоже не указаны — просто фамилии подписантов… Получается, теперь Америка должна вновь стать колонией Англии? Конечно, нет. Ну и главный пример — Ялтинско-Потсдамские соглашения между главами антигитлеровской коалиции в 1945 году. На дух и букву этих договорённостей, определивших послевоенный мировой порядок, мы опираемся до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666777" frameborder="0"></iframe> За что боролся Захарченко.«Мы хотим жить в мире. Хотим жить по-человечески, нормально», - убитый глава ДНР не раз делился сокровенным со спецкорами «КП».

- Большинство принципов международного права — это неписаные нормы, обычаи, — дал «КП» свой комментарий доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Владимир Исаков. — Никаких чётких правил, например, указывать под документом должность или не указывать — нет. Минские соглашения — международный правовой акт, гарантами которого выступает ОБСЕ (а её представитель тоже подписал «Минск»!) и лидеры «нормандской четвёрки» — с ними текст был предварительно согласован. Если Киев сел с Захарченко за стол переговоров, значит, де-факто признал его главой ДНР. И теперь все права по участию в Минских соглашениях, с точки зрения правовых норм, переходят к его преемнику на данном посту. Впрочем, хочу напомнить, Украина успешно не выполняла «Минск» и при жизни Захарченко.

С подобной трактовкой солидарен и доцент Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), кандидат юридических наук Анатолий Слепцов:

— Речь идёт не о персоналиях, а о должностях. Это было не личное соглашение Киева с Захарченко-Плотницким, а договор между Украиной и ДНР-ЛНР как субъектами права. Поэтому де-юре «Минск» в силе даже после гибели Захарченко и ухода от власти Плотницкого, — уверен эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666925" frameborder="0"></iframe> Жители Донбасса о том, что теперь ждет ДНР.Дмитрий СТЕШИН

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