2018-09-03T21:05:28+03:00
Звезды

Михаил Шуфутинский: «Некоторые люди даже свадьбы свои назначают на 3 сентября»

Исполнитель бессмертного хита рассказал Радио «Комсомольская правда», что он делает в этот день
Петр СИМОНОВВалерия ЛЫСЕНКО
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В этом году исполняется 25 лет со дня выхода этой песни, - рассказывает Михаил Шуфутинский в эфире «Комсомольской правды»В этом году исполняется 25 лет со дня выхода этой песни, - рассказывает Михаил Шуфутинский в эфире «Комсомольской правды»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Не успел Юрий Лоза рассказать в эфире радио «Комсомольская правда», что он думает о народной любви (раз в год) к песне «3 сентября», виновник торжества, сам того не зная, ответил музыканту. По-доброму.

- В этом году исполняется 25 лет со дня выхода этой песни. Звонят бесконечно, я не успеваю телефон переключать. И пишут, и звонят, - рассказывает Михаил Шуфутинский в эфире «Комсомольской правды». - Я очень рад, это приятно. Это песня, которую полюбили миллионы людей. Поэтому я очень рад, что мне пишут и некоторые люди даже свадьбы свои назначают на 3 сентября, а некоторые по-своему это отмечают. Я очень рад. Мне приятно, что я доставил людям радость. Меня приглашают везде, постоянно, всегда и все. Иногда мы выступаем в этот день. Сегодня я еду к своему близкому товарищу, у него сегодня день рождения, 3 сентября.

Напомним, в этом году пресловутая дата совпала с Днём знаний и хит исполнителя шансона заиграл новыми смыслами.

Михаил Шуфутинский - Третье сентября .

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«Я календарь переверну и снова 3-е сентября...», - эти строчки вот уже четверть века распевает вся страна и СНГ в этот самый день. Стоит наступить третьему дню первого осеннего месяца, как песня Михаила Шуфутинского оживает и звучит в наших головах. А сегодня, 3 сентября 2018 года, когда еще и День Знаний перенесся на эту дату из-за выходных, у 70-летнего Михаила Захаровича праздник двойной. Поют и взрослые, и дети. (подробности)

КСТАТИ

Мемы на 3 сентября

3 сентября все помнят хотя бы за одноименную песню Михаила Шуфутинского, которая стала особенно популярна в последнее время благодаря мемам в сети. Предлагаем нашим читателям втянуться и тоже "перевернуть календарь" (подробности)

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