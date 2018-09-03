Михаил Шуфутинский: «Некоторые люди даже свадьбы свои назначают на 3 сентября»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-03T21:05:28+03:00

В этом году исполняется 25 лет со дня выхода этой песни, - рассказывает Михаил Шуфутинский в эфире «Комсомольской правды» Фото: Иван ВИСЛОВ

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Не успел Юрий Лоза рассказать в эфире радио «Комсомольская правда», что он думает о народной любви (раз в год) к песне «3 сентября», виновник торжества, сам того не зная, ответил музыканту. По-доброму.

- В этом году исполняется 25 лет со дня выхода этой песни. Звонят бесконечно, я не успеваю телефон переключать. И пишут, и звонят, - рассказывает Михаил Шуфутинский в эфире «Комсомольской правды». - Я очень рад, это приятно. Это песня, которую полюбили миллионы людей. Поэтому я очень рад, что мне пишут и некоторые люди даже свадьбы свои назначают на 3 сентября, а некоторые по-своему это отмечают. Я очень рад. Мне приятно, что я доставил людям радость. Меня приглашают везде, постоянно, всегда и все. Иногда мы выступаем в этот день. Сегодня я еду к своему близкому товарищу, у него сегодня день рождения, 3 сентября.

Напомним, в этом году пресловутая дата совпала с Днём знаний и хит исполнителя шансона заиграл новыми смыслами.

Михаил Шуфутинский - Третье сентября .

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