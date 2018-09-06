Дмитрий Песков: Любые обвинения руководства России в отравлении Скрипалей недопустимы

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-06T15:34:02+03:00

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В Кремле прокомментировали новые обвинения Терезы Мэй в причастности России к делу Скрипалей. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения абсолютно неприемлемы.

- Мы неоднократно заявляли, и можем это подтвердить: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, - сказал Песков. - Россия никоим образом не причастна к этому. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи. Какие-либо предположения или обвинения на этот счет являются недопустимыми.

Он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать в расследовании, но только если английская сторона перейдет от голословных обвинений к процедурам в рамках международного права.

- Великобританию, Лондон и другие города ежегодно посещают тысячи граждан России, - заявил Песков. - Для того, чтобы российская сторона могла предпринять какие-либо действия, принять решения о каких-либо действиях, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющегося двустороннего или многостороннего законодательства об оказании правовой помощи.

Журналист ВВС заметил, что Лондон не питает надежд на сотрудничество и не видит смысла делать запросы.

- Для того, чтобы проверять их личности, для того, чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны, - еще раз подчеркнул Песков. - Существует обычная практика. С самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств инцидента. Британская сторона отказалась от этого. Для того, чтобы мы могли что-то делать в этом направлении, нам необходимо получить запрос. Это обычная международная практика. Публикации в СМИ и заявления в парламенте не являются этим запросом и не могут им являться. Позиция Лондона заключается в том, что "нет смысла". Если они не видят смысла, то мы можем только сожалеть.

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