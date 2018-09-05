2018-09-05T17:04:30+03:00
В мире

Мэй созванивалась с Трампом перед объявлением подозреваемых по делу Скрипалей

По некоторым данным, телефонный разговор состоялся поздно вечером во вторник, 4 сентября
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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В среду, 5 сентября, появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувший вторник созванивалась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить с ним дело Скрипалей.

По некоторым данным, телефонный разговор состоялся незадолго до объявления Великобританией имен подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы британского правительства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению британской стороны, причастны к инциденту в Солсбери. Так, Лондон объявил о готовности предъявить обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, подчеркнула, что опубликованные в СМИ имена подозреваемых «ни о чем не говорят» России.

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