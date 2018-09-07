«У меня безумное чувство вины перед дочкой»: Лера Кудрявцева объяснила, почему вышла из декрета

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-07T09:26:41+03:00

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Игорь Крутой пригласил Леру Кудрявцеву снова стать ведущей «Новой волны». Дочке Леры Машеньке нет и месяца, но блондинка по первому зову Игоря Яковлевича вылетела из Москвы в Сочи, где проходит музыкальный конкурс.

- Осмелилась сюда приехать, - рассказывает журналистам Лера Кудрявцева. - Мне кажется, это долг всех артистов. Хотя у меня безумное чувство вины перед дочкой, но я с ним борюсь. Я понимаю, что ребёнок под присмотром, под контролем. С дочкой остался её папа и няня. Если я дома, занимаюсь дочкой сама. А если съёмки, работа, то зовём няню. Для грудничков самое важное - профессиональный уход, поэтому я взяла для дочки медсестру, которая много лет работала в роддомах, знает, как ухаживать за детьми. Няню мне помогла выбрать моя подруга, у которой есть своя фирма по подбору персонала. Прежде чем сделать окончательный выбор, я посмотрела 20 нянь. У моей няни до сих пор испытательный срок. Если мне что-то не понравится, возьму другую.

"Ну может быть, с помощью нарядов кажется, что я в форме" - шутит Лера Кудрявцева. Но артистка на "Новой волне" и впрямь выглядит замечательноФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

По словам Леры, после рождения дочери она забыла, что такое бессонница.

- Я могу просто прильнуть к стене и заснуть. Я сюда приехала, чтобы поспать немножко, -делится с журналистами Кудрявцева.

Как рассказывает телеведущая, она в восторге от того, каким заботливым отцом оказался её муж (хоккеист Игорь Макаров).

- Я не ожидала, что он такой потрясающий отец, - говорит теледива. - Боюсь сглазить своё счастье, поэтому не хочу говорить на эту тему. У моей дочки самый лучший папа. Первые дни он боялся брать её на руки, говорил: «Ой, я её сломаю!» А сейчас страх прошёл: купает, носит, улюлюкает. Сегодня звонил мне, присылал видео с дочкой. Впереди у нас крестины. Сейчас только немножко дочка подрастёт. Крёстных мы выбрали, они уже на старте. Но пока рановато. Пусть малышка окрепнет. Могу сказать одно: баловать ребёнка не будем. Все-таки должна быть мера. Когда я рожала в 19 лет своего сына Жанника, он у меня лежал колбасой в деревянной кроватке. А сейчас для комфорта малышей есть абсолютно все.

Лера отмечает, что ей ещё понадобится время, чтобы прийти в форму после родов.

- Роды в моем возрасте - это стресс. Быстро в форму не придёшь. Ну может быть, с помощью нарядов кажется, что я в форме. Но на то мы и артисты, мы любим обманывать людей (смеётся). Но не надо только мои слова вырывать из контекста. Я сейчас говорю исключительно о том, как артисты подают себя на экране, как скрывают с помощью правильных нарядов все лишнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667664" frameborder="0"></iframe> Лера Кудрявцева объяснила, почему вышла из декрета.Мария РЕМИЗОВА

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