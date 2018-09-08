Трудоустройство в столице: 50+ не предлагать

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-08T01:09:49+03:00

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Сегодня никакого закрепленного в законах предпенсионного возраста нет. Так что работодатель, увольняя возрастного сотрудника, ничем не рискует. А тех, кому за 50, мало куда готовы взять, если и берут, то со скрипом.

«ТРИ ЧАСА ЖДАТЬ БУДЕТЕ?»

На входе в Центр занятости одного из районов СВАО сидит на стульчике охранник в форменной голубой рубашке (ему, кстати, на вид чуть за пятьдесят). На меня он даже не смотрит. Читает газету. Дальше - столик администратора. На человека, которому скоро на пенсию, я еще не похож. Поэтому рассказываю сотруднице, что родители просили узнать насчет реальных вакансий - им по 57 лет.

- Регистрироваться будете? - равнодушно спрашивает администратор.

- Это как?

- Давайте паспорт, я вас запишу на прием. Только подождать в очереди надо будет часа три-четыре. Готовы?

Я осторожно выглядываю за угол, где кабинеты мелких чиновников. А там - по лавкам человек двадцать. Разного возраста.

Нет, ждать три часа я не готов. Поэтому администратор протягивает мне бумажку с адресом сайта, «где все-все вакансии Москвы» (см. «Важно!»).

Через пару минут женщина выходит на улицу покурить. Пристаю к ней с вопросами.

- Если честно, в таком возрасте найти какую-то стоящую работу сложно, - говорит по-свойски сотрудница центра. - Работодатели в открытую практически никогда не пишут возрастных ограничений, но по факту берут людей старше 50 - 55 очень редко. Если только на самую низкооплачиваемую - уборщики, вахтеры. Ну, считается, что человек уже не может работать в полную силу.

Вообще, для желающих трудоустроиться москвичей алгоритм такой. Приходишь в ближайший центр занятости (или вообще любой на территории города), подаешь документы, тебя регистрируют и дальше периодически сообщают о вакансиях, под которые ты подходишь. А ты уже выбираешь. При этом если человек просидел без работы меньше года, он имеет право подавать только на, так сказать, тематические вакансии - по его основной специальности, подтвержденной образованием. А если трудоустроиться не получается больше года, то тогда имеешь право претендовать вообще на любую профессию, где не требуется спецподготовки.

- Но знаете, - продолжает откровенничать сотрудница центра занятости, - некоторые встают к нам на учет не столько для поиска реальной работы, сколько для получения пособий и льгот. Там суммы не огромные, но тоже подспорье. При этом есть такие, кто в это время подрабатывает неофициально.

По действующим правилам минимальное ежемесячное пособие по безработице - от 4900 рублей. Плюс льготы по оплате «коммуналки» (50%). При этом получать его один гражданин может не больше 24 месяцев за три года. То есть предполагается, что за это время несколько месяцев человек должен где-то работать. Это сделано, чтобы никто не мог получать пособие по безработице вечно, отфутболивая все предлагаемые вакансии. Поэтому спустя три года - извини, подвинься.

«НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ НИКТО НЕ УВОЛИТ»

Станиславу 56 лет. Говорит, по специальности - электрик. Много лет пахал на стройках. Но недавно его уволили.

- За правду, - рассказывает Станислав. - С начальством поругался. Недоплатили мне за часть работы. Трудовой договор у меня был, но мы его раз в год переподписывали. Договор закончился, и мне помахали ручкой. Я начал по другим конторам ходить. Но там либо совсем низкая зарплата, либо просто отказывают. Из-за возраста. Мол, вам тяжело уже. Но я себя нормально чувствую!

Словом, помыкался и пошел искать вакансии. Теперь будет ждать вариантов от центра занятости.

Похожие истории у других мужчин и женщин 50+. В этом возрасте найти работу непросто.

- Работу я сменил буквально перед Новым годом. Я водитель, - рассказывает Игорь (52 года). - На предыдущей работе меня почему-то начали выдавливать - всем зарплату раздадут, а мне задерживают. Формально я сам ушел, по собственному. Но по факту на мое место просто какого-то другого человека надо было устроить. Месяца полтора помыкался, в итоге нашел - вожу управляющего сети магазинов. У них, кстати, только одно требование было: славянин и большой водительский стаж.

Во дворе ковыряется под капотом машины 50-летний Дмитрий Алексеевич.

- Я временно безработный. Хотя официально, по трудовой книжке, я последний раз работал аж в 2007 году. А потом много лет в одной и той же конторе - мастером по сборке кухонь. Тысяч 60 - 70 в месяц зарабатывал. А потом - кризис, нам проценты снизили... Да и тяжело стало одному тягать эти шкафы, а с напарником пришлось бы те же самые деньги пополам делить. Невыгодно. Я ушел.

- Если вы вчерную столько лет работали, получается, работодатель вас в любой момент мог уволить?

- Нормальных мастеров никто никогда не уволит, - ворчит Дмитрий Алексеевич. - А я хороший мастер. Да у меня сколько знакомых, которые и после выхода на пенсию спокойно работают на тех же местах. Потому что специалисты хорошие.

«ВАКАНСИЯ СНЯТА...»

Изучаю вакансии по Москве на официальном сайте от Роструда. Забиваю: консьерж. Нужен человек в новый жилой комплекс. 25 тысяч рублей в месяц.

Звоню. Рассказываю историю про маму 57 лет.

- Присылайте ее резюме, изучим, - без особой радости отвечает секретарь.

Вакансия уборщицы. На 50 тысяч! Компания предоставляет услуги женщин, которые приезжают на квартиру к клиенту и в течение нескольких часов наводят там порядок. Уборка, стирка, обед.

- Какие 57?! - строго спрашивает меня девушка по телефону. - Мы принимаем женщин строго до 50 лет.

- Почему? Мама в хорошей форме, хорошо выглядит.

- Нет. В этом возрасте ей будет сложно у нас работать. У наших сотрудниц по 3 - 4 выезда в неделю. Извините, до свидания.

В общем, невесело как-то.

Метро в столице постоянно расширяется, появляются новые вакансии. Только вот для людей в возрасте предлагают исключительно непрестижные должности.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИГРАНТЫ НАСТУПАЮТ

Устроился сам - тащи в Москву односельчан

На днях наделала в интернете шуму заметка спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Журналист предложил по максимуму зачистить рынок труда от мигрантов, передав большинство занимаемых иностранными гражданами рабочих мест российским пенсионерам или людям предпенсионного возраста.

Раньше, помнится, когда заходил разговор о том, что мигранты захватывают целые сферы на рынке труда, нам объясняли: это потому что сами же российские бизнесмены нанимают более дешевую рабочую силу. Но теперь проблема получила новый поворот. Многие приезжие уже давно легализовались, получили гражданство, завели собственный бизнес. Они открывают магазины в спальных районах, кафе, торговые точки на рынках. И работать в эти точки берут, естественно, не местных.

- Это, к сожалению, обычное явление - как только мигрант где-то закрепляется, легально или нелегально, он начинает тянуть родственников и знакомых из родного села, кишлака, - говорит демограф, социолог Игорь Белобородов. - Зайдите, скажем, на любой строительный рынок. Вы там обнаружите несколько «ячеек» приезжих из одной и той же местности. А дальше уже чистая наука: как только количество мигрантов на той или иной территории превышает критическую массу, под них начинает подстраиваться бизнес. Поэтому у мобильных компаний появляются тарифы, по который выгоднее звонить, например, в Узбекистан, чем по Москве, у банков - специальные предложения для нерезидентов страны, у авиакомпаний - супертарифы на билеты с ценами, которые никогда не видать местным жителям на перелеты на такие же расстояния. Бизнес пытается расширить целевую группу потребителей своих услуг. Но в итоге все это может привести к очень плачевным последствиям.

ВАЖНО!

Сайт общероссийской базы вакансий - trudvsem.ru (создан Федеральной службой по труду и занятости РФ). Пользоваться им довольно удобно, для поиска по Москве нужно выбрать соответствующий район. Далее искать, вбивая название профессии, по которой вы хотите устроиться. Более того, здесь же вы можете изучить профили работодателя, который выложил вакансию. Плюс отдельно искать вакансии у крупнейших работодателей (по числу заявленных вакансий). В основном это госкомпании - от Почты России до РЖД.

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