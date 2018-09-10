Второй тур для губернаторов и другие сюрпризы, которые принес Единый день голосования

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-10T17:52:42+03:00

Единый день голосования-2018, который прошел в России 9 сентября, не обошелся без неожиданностей. Фавориты-губернаторы смогли победить далеко не во всех регионах. А в 3 местных парламентах коммунисты потеснили с первого места партию власти [видео]

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ГДЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ТУР

Главной сенсацией стал, пожалуй, тот факт, что в 4 из 25 областей и республик, где проходили губернаторские выборы, будет второй тур. В последний раз такой политический «суперфинал» мы видели в 2015 году - в Иркутской области (тогда коммунист Левченко сумел обойти единоросса Ерощенко в борьбе за пост главы региона). А теперь конкуренты теснят изначальных фаворитов в Хакассии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском крае.

Что происходит? С этим вопросом «КП» обратилась к директору Центра политического анализа Павлу Данилину:

- Ничего страшного, - ответил он. - Это нормальная конкуренция. Единственный регион, которая меня опечалил, - это Владимирская область, где губернатор Орлова делала все, чтобы вытащить вверенный ей субъект из болота, но не смогла победить в первом туре. Там столкновение между Орловой и местными олигархическими кланами, которые очень жестко держат регион.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Хакассии изначально прогнозировался низкий результат действующего главы региона Зимина, - продолжает Данилин. - Республика сильно пострадала от экономических санкций, в частности против Саянского алюминиевого завода - регионообразующего предприятия.

На результат в Хабаровском крае сыграла самоуспокоенность губернатора Шпорта, который считал, что в своем регионе все знает и все его знают. Надо было больше разговаривать с людьми. Думаю, сейчас, во втором туре, Шпорт активизируется.

А в Приморье ключевым фактором стал погодный, - констатирует политолог. - Тайфун и наводнения в 15 районах края уронили явку: в результате лояльные к власти люди на участки не дошли, а протестных голосов оказалось даже больше. У меня нет сомнений, что и.о. губернатора Тарасенко победит во втором туре. Ему не хватило всего 3% до победы в первом. Можем считать, это показателем честности кампании. Никто не стал натягивать ему победу.

Политолог Павел Данилин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добавим, что глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала всем 4 регионам не затягивать с проведением 2-го тура выборов и устроить его уже 23 сентября.

КТО ПОБЕДИЛ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

Во других 17 регионах фавориты предвыборной гонки ожидаемо получили поддержку избирателей. Больше 80% голосов набрали новые рулевые Магаданской (Сергей Носов), Орловской (Андрей Клычков) и Омской (Александр Бурков). 70% и больше - еще 5 глав регионов, включая столичного мэра Сергея Собянина.

Можно сказать, что избирателям важнее были личные качества кандидата, чем его партийная принадлежность. Тот же глава Омской области - член «Справделивой России», а Орловской - коммунист. Но их выдвинул на пост губернатора президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667994" frameborder="0"></iframe> Выборы в Подмосковье.Иван МАКЕЕВ

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА КОММУНИСТОВ

Настоящие же сюрпризы случились на выборах в региональные парламенты - в трех из них (Иркутской, Ульяновской областях и в Хакассии) КПРФ смогла опередить «Единую Россию», а еще в двух (Забайкальском крае и Владимирской области) три первые партии набрали почти одинаковое количество голосов (с небольшим преимуществом «ЕР»).

- Выборы в региональные парламенты я бы не назвал плохими для «Единой России», - считает Павел Данилин. - Да, партия власти кое-где уступила лидерство КПРФ, но давайте посмотрим, где и почему это произошло. В Иркутской области, по моим данным, губернатор-коммунист применял административный ресурс. В Ульяновской области просто традиционно сильны позиции коммунистов (и разрыв с ЕР там минимальный). А Хакасия фактически находится под внешним экономическим управлением.

ЕЩЕ КОНКУРЕНТНЕЕ, ЕЩЕ ПРОЗРАЧНЕЕ

Две главные тенденции прошедших выборов - это повышение конкуренции и повышении прозрачности, считает политолог Олег Матвейчев.

- Итоги голосования в регионах должны заставить замолчать всех, кто говорил, что исход выборов предрешен, - говорит эксперт. - С точки зрения чистоты выборов претензий быть тоже не может. Нарушений стало еще меньше, чем в прошлые годы. Видеокамеры, наблюдатели, электронные «урны» для голосования - все это работало на прозрачность. По моему мнению, в России сейчас самые чистые выборы в мире.

БЫЛИ И КУРЬЕЗЫ

К слову, некоторые сообщения от наблюдателей о «нечестной игре» на поверку оказывались курьезами. Выяснилось, что видео нарушений в Москве и Владимирской области были записаны заранее. А в Москве на одном из участков один и тот же человек проголосовал дважды. Но после разбирательства выяснилось, что это были два брата-близнеца.

Тем не менее ЦИК отменил результаты выборов на 6 участках из-за различных нарушений. В Бурятии председателю участкового избиркома грозит уголовное дело за попытку вброса бюллетеней.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Москва выбрала мэром города Собянина — 70,17% голосов

В Москве подвели предварительные итоги выборов мэра. По первым обработанным протоколам было понятно, что в лидерах Сергей Собянин. За него было отдано свыше 70% голосов. Именно поэтому еще ночью Сергей Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в выборах.

- Это — наша общая победа. Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Спасибо всем, кто пришел на выборы, но отдал свой голос другим кандидатам. Независимо от разницы во взглядах, все мы одинаково любим наш город. Вместе мы сделаем Москву лучше, - написал в своем блоге Сергей Собянин.

На следующий день стало известно, что явка избирателей, составила 30,96%, что чуть меньше, чем в 2013 году — тогда на выборы пришли 32,03% избирателей. Скептики пытались найти этому объяснение, но политологи говорят, что не видят больших отличий в цифрах. Приблизительно на 10% явка могла быть выше, если бы была весомая конкуренция, если бы в списках кандидатов были какие-то известные личности.

- Почему люди пошли голосовать? Погода была хорошая. И внешне было очень много хорошего сделано для москвичей — они это заметили. В частности, в Новой Москве открыли метро, улучшилась транспортная доступность. Москва стала чище. Эти все факторы вызвали симпатию к действующему мэру. Есть, конечно, излишняя активность по облагораживанию зеленых зон — консервативно настроенные люди, конечно, не соглашаются с решениями. Хотя проблемы реновации уже ушли — у москвичей осталось только желание переехать из пятиэтажек в новые дома, не повлиял на московскую среду и негатив от пенсионной реформы, - считает политолог Борис Межуев.

В целом, как отметили в Мосгоризбиркоме, выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений. Впервые время для голосования было продлено до 22.00. Голосовать можно было даже на даче — было создано 209 «дачных» участков при крупных садовых товариществах Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областей. Явка за пределами Москвы перевалила за 70%.

ГОЛОСА

(обработка 99,97% протоколов)

- 70,17% - Сергей Собянин, самовыдвиженец;

- 11,38% - кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин;

- 7,01% - Илья Свиридов от "Справедливой России" (7,06%);

- 6,72% - Михаил Дегтярев (ЛДПР);

- 1,87% - Михаил Балакин от "Союза горожан".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667993" frameborder="0"></iframe> Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы.

О ПЛАНАХ

Сергей Собянин уже озвучил планы на ближайшие 5 лет:

- кардинально улучшить общественный транспорт;

- еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги;

- раскрутить программу реновации;

- повысить качество образования;

- поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.

- Новая программа "Мой район" будет реализована одновременно во всех районах Москвы. Будем заниматься благоустройством местных улиц и парков, отремонтируем библиотеки и Дома культуры, создадим больше возможностей для занятий спортом, решим другие вопросы, о которых просят москвичи, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Полный список регионов и городов, где проходили выборы 9 сентября 2018 года

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9 сентября в России прошел Единый день голосования

В 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики. В 4 решают — какой мэр им нужен. В 7 регионах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 17 областях и краях граждане проголосовали за тех, кто войдет в местные думы-парламенты. А в 12 городах определяются с составами своих горсоветов. (подробности)