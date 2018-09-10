Абэ снова приехал к Путину за мирным договором

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-10T18:46:12+03:00

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Премьер Японии Синдзо Абэ третий год подряд приезжает во Владивосток на Восточный экономический форум. Когда-то он здесь предлагал Владимиру Путину пойти в лес и там без помех обсудить все вопросы, когда-то горел желанием вместе превратить Дальний Восток в цветущий сад, но каждый раз его речь заканчивалась одним и тем же посылом.

- Также хотел бы тщательно поговорить о нашей исторической задаче – проблеме заключения мирного договора, - как заявил Абэ в начале встречи с Путиным и в этот раз.

До японского премьера у Путина был трудный день, перед этим тяжелая поствыборная ночь, а еще перед этим два сверхнасыщенных московских совершенно невыходных дня. Наверняка президенту, как и многим, кто сопровождает его на мероприятиях, казалось, что идет одно длинное, бесконечное воскресенье. Поэтому пускаться в романтические рассуждения он был совершенно нерасположен, а предпочел заниматься конкретикой.

Путин вместе с Абэ съездил на российско-японский завод «Мазда», где они расписались на двигателе — сверхвостребованном продукте предприятия. А потом вместе приехали на переговоры на остров Русский. Синдзо Абэ это настолько взволновало, что он даже с громким стуком уронил на пол карандаш, пока Путин говорил приветственные слова, обернулся по сторонам и, стараясь сделать это незаметно, нагнулся и поднял карандаш на стол.

Японский журналист ведет видеотрансляцию сразу на нескольких мобильных платформах.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Через два с половиной часа лидеры вышли к прессе, и стало ясно — голубая мечта Абэ остается все там же, где и была, где-то за дымкой горизонта.

- Разумеется, в ходе переговоров затронули проблему мирного договора, - сказал Путин. - Как известно, вопрос этот обсуждается многие десятилетия, и было бы наивно полагать, что его можно решить в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, и которые были бы приняты народами обеих стран.

Он ответил, что есть «определенные успехи в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах», что дорожные карты реализуются и даже утверждены пять областей общей работы - в аквакультуре, создании тепличных хозяйств, ветроэнергетике, организации пакетных туров и утилизации мусора. Что жители сопредельных регионов могут передвигаться все свободнее, что бывшим японским жителям Южных Курил никто не препятствует посещать захоронения родственников на островах. В общем, все неплохо в российско-японских отношениях, вот только мирный договор и решение проблемы Курил никак не вырисовываются. Но отчаиваться не надо, надо продолжать работу.

Поскольку это была уже 22 встреча Путина и Абэ, японцу было не привыкать не отчаиваться, поэтому он просто светился оптимизмом.

- Ситуация меняется к лучшему, - решил Абэ. - То, что раньше было невозможным из-за наличия проблем, сейчас становится реальностью. Наши новые подходы меняют черты японо-российского сотрудничества – не ущемляя правовую позицию обеих сторон, реализовывать то, что можно сделать. Накапливая такой опыт, мы идем к тому, к чему стремимся мы с президентом – к мирному договору, решить эту проблему нашими усилиями нашему поколению. Для этого мы с президентом Путиным будем прилагать все усилия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668149" frameborder="0"></iframe> Путин во Владивостоке встретится с Синдзо Абэ.Дмитрий СМИРНОВ

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