Си Цзинпин на Дальнем Востоке вместе с Путиным испек блины
Во время прогулки по Улице Дальнего Востока, развернутой на набережной острова Русский, Владимир Путин вернул другу Си Цзинпиню должок. Во время последнего посещения им Китая, Цзинпин под предлогом знакомства с китайскими традициями заманил Путина на кухню, где тому пришлось печь китайские блинчики.
Во время посещения рыбного рынка на острове Русский Си Цзинпиню тоже пришлось испечь блин, но уже русский. И уже по русской традиции президенты намазали каждый из своих блинов красной и черной икрой. После чего съели под рюмку водки, выпивать которую после успешных переговоров уже их личная традиция.
Путин отметил, какой у китайского гостя получился аккуратный блин.
- Да, у меня кругленько, - согласился Си Цзиньпин.
Выпивать по рюмке после успешных переговоров уже их личная традицияФото: ТАСС
В павильоне Амурской области лидерам показали проект пограничного моста через Амур и рассказали о детских хоккейных матчах на льду пограничной реки. Получался не хоккей, а сплошное нарушение госграницы. Путину и Си подарили по хоккейному свитеру с номером 18, и попросили сфотографироваться — российский лидер у огромного плюшевого медведя, а китайский — возле панды.
В павильоне стартапов молодые ученые продемонстрировали проекты в области робототехники и компьютерных систем, представили первое российское судно-краболов, построенное с нуля.
- Большое! - оценил Путин.
- А главное — безопасное! - заявили создатели. - Сейчас ловить краба — самый опасный промысел: открытое море, работают на палубе, волна смывает.
В павильоне "Мед" Путину приглянулся крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья.
- Сколько стоит? - поинтересовался он. - По двести рублей?
Со словами «сейчас там ребята разберутся» он взял две банки (из-за спины, действительно, тут же высунулась рука, протянувшая тысячерублевую купюру) и одну из банок передал Си.
- Я только думаю, рублей у меня нет, - проявил неготовность к расчету в национальных валютах Цзинпин.
- Юанями потом отдашь, - махнул рукой Путин.
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