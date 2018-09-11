Си Цзинпин на Дальнем Востоке вместе с Путиным испек блины

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-11T16:29:21+03:00

Си Цзинпиню тоже пришлось испечь блин, но уже русский Фото: ТАСС

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Во время прогулки по Улице Дальнего Востока, развернутой на набережной острова Русский, Владимир Путин вернул другу Си Цзинпиню должок. Во время последнего посещения им Китая, Цзинпин под предлогом знакомства с китайскими традициями заманил Путина на кухню, где тому пришлось печь китайские блинчики.

Во время посещения рыбного рынка на острове Русский Си Цзинпиню тоже пришлось испечь блин, но уже русский. И уже по русской традиции президенты намазали каждый из своих блинов красной и черной икрой. После чего съели под рюмку водки, выпивать которую после успешных переговоров уже их личная традиция.

Путин отметил, какой у китайского гостя получился аккуратный блин.

- Да, у меня кругленько, - согласился Си Цзиньпин.

Выпивать по рюмке после успешных переговоров уже их личная традицияФото: ТАСС

В павильоне Амурской области лидерам показали проект пограничного моста через Амур и рассказали о детских хоккейных матчах на льду пограничной реки. Получался не хоккей, а сплошное нарушение госграницы. Путину и Си подарили по хоккейному свитеру с номером 18, и попросили сфотографироваться — российский лидер у огромного плюшевого медведя, а китайский — возле панды.

В павильоне стартапов молодые ученые продемонстрировали проекты в области робототехники и компьютерных систем, представили первое российское судно-краболов, построенное с нуля.

- Большое! - оценил Путин.

- А главное — безопасное! - заявили создатели. - Сейчас ловить краба — самый опасный промысел: открытое море, работают на палубе, волна смывает.

В павильоне "Мед" Путину приглянулся крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья.

- Сколько стоит? - поинтересовался он. - По двести рублей?

Со словами «сейчас там ребята разберутся» он взял две банки (из-за спины, действительно, тут же высунулась рука, протянувшая тысячерублевую купюру) и одну из банок передал Си.

- Я только думаю, рублей у меня нет, - проявил неготовность к расчету в национальных валютах Цзинпин.

- Юанями потом отдашь, - махнул рукой Путин.

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