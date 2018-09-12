Как и когда менять паспорт гражданина РФ?
Замена паспорта производится при наличии оснований:
1. достижение возраста (14, 20, 45 лет);
2. изменение фамилии, имени , отчества, изменение сведений о дате и (или) месте рождения;
3. изменение пола;
4. износ паспорта, повреждения и другие причины;
5. неточность или ошибочность в паспорте данных.
Необходимо собрать документы и подать в МФЦ, либо оформить услугу через портал государственный услуг.
Документы:
1. заявление о выдаче(замене) паспорта;
2. паспорт подлежащий замене;
3. две личные фотографии 35x45 мм;
4. документ подтверждающий основание для замены (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и другие);
5. квитанция об оплате государственной пошлины.
Еще больше материалов по теме: «Качай права!»