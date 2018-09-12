2018-09-11T21:09:48+03:00
Общество

Как и когда менять паспорт гражданина РФ?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Ханунова София Александровна
Поделиться:
Изменить размер текста:

Замена паспорта производится при наличии оснований:

1. достижение возраста (14, 20, 45 лет);

2. изменение фамилии, имени , отчества, изменение сведений о дате и (или) месте рождения;

3. изменение пола;

4. износ паспорта, повреждения и другие причины;

5. неточность или ошибочность в паспорте данных.

Необходимо собрать документы и подать в МФЦ, либо оформить услугу через портал государственный услуг.

Документы:

1. заявление о выдаче(замене) паспорта;

2. паспорт подлежащий замене;

3. две личные фотографии 35x45 мм;

4. документ подтверждающий основание для замены (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и другие);

5. квитанция об оплате государственной пошлины.

Еще больше материалов по теме: «Качай права!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Индекс «Пятёрочки» остался стабильным в преддверии сезона овощей
X5 Retail Group представила индекс «Пятёрочки» за июль: в Москве он составил 90%, в Санкт-Петербурге - 95%, а в Европейской части России, на Урале и в Сибири 100%. Отметим, что этот показатель в течении лета практически не изменился
Новости 24
ФАС признала рекламу Durex недостоверной
Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в среду
Отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос в 2,8 раз
Госдеп: США не считают Россию ответственной за «акустические атаки» на Кубе
США обвинили Россию и Сирию в информационной кампании против «Белых касок»
Рябков: Россия с Ираном продолжат борьбу с экстерриториальными санкциями США
Трамп ввел в Виргинии режим ЧС из-за приближения урагана «Флоранс»
Небензя заявил, что в угрозах Запада об атаках в Сирии появились нюансы
"Клоун!": Телеведущий Норкин выгнал украинского эксперта‍ из студии
В Киеве предложили привлечь НАТО к задержанию российских судов в Босфоре
Китай запросит в ВТО право на введение санкций в отношении США
Лавров примет участие в возглавляемом Трампом заседании Совбеза ООН
Более 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане
Крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23 годах "оккупации" полуострова Украиной
В МИД России предостерегли США от "опасных шагов" в Сирии
Синоптики предупредили о снижении температуры в Подмосковье до нуля градусов
Небензя заявил в ООН о наличии доказательств подготовки провокации в Сирии
Россия взяла у Китая в кредит более 122 млрд рублей
Запрещенные на Украине российские сайты остаются одними из самых популярных
В ООН указали на нехватку средств для оказания помощи сирийским беженцам
Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию
Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"
В Подмосковье лось в поисках невесты прошелся по городским улицам