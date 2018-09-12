Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-12T01:44:38+03:00

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Призыв старой гвардии

Население России заметно стареет. По данным НИУ ВШЭ, критическим будет 2025 г.: впервые доля граждан старше 50 лет превысит количество молодых людей младше 15 лет. Средний возраст населения к 2025 году достигнет 33 лет (в 2009 году было 29,2 года). К 2035 году доля работоспособных граждан России снизится еще на 10%. Подобные процессы идут в большинстве развитых стран. И в том числе именно они определяют возрастной расклад на рынке труда.

- Карьерный рост на Западе в большинстве случаев история долгая, - подчеркивает эксперт в области управления персоналом Татьяна Шилова. - Большинство западных менеджеров и старших специалистов – с сединой в волосах.

Ведь в развитых экономиках «взрослые и опытные» – самые высокооплачиваемые специалисты, а вовсе не молодежь. В США, Франции, Японии люди чувствуют себя востребованными и в шестьдесят, и даже в семьдесят. В компаниях Германии доля специалистов 50-64 лет с 32% в 2000 году выросла до 54% в 2015 году. По словам профессора социологии Института Федерального агентства по труду Германии Себастьяна Брандла, старение рабочей силы и увеличение дефицита квалифицированных работников заставили компании активнее использовать труд старшего поколения и инвестировать в их трудовой потенциал. Пожилым работникам предлагают программы переквалификации, которые существуют у 70% компаний, и половина пожилых в возрасте от 60 до 64 лет уже прошли такие курсы. Для них действуют и программы поддержки здоровья, в том числе на рабочем месте.

Россия никуда от общего тренда не денется. Вот только с традиционным опозданием. Помните 1990-е? В момент резкого перехода от социализма к капитализму, вдруг возникшему рынку не требовался прежний советский опыт: в маркетологи, менеджеры по продажам, секретари, даже бухгалтеры и коммерческие директоры брали 25-летних. В рекрутинговых агентствах анкеты девушек за 30 лет лежали в папке «Секретари старые». И самим хозяевам, в том числе будущим олигархам, тогда едва исполнилось 30 лет. Молодость и активность на том развивающемся рынке стоила гораздо больше жизненного опыта. С тех пор прошло больше четверти века. Те тридцатилетние приблизились к пенсионному возрасту. У них есть опыт. Но что же происходит, почему они опять никому не нужны?

Рынок дилетанта

«Если бы молодость знала, если бы старость могла» - поговорка на все времена. Вот в этом «могла» и кроется основное отличие наших людей «третьего возраста» от ровесников на Западе . Качество медицинского обслуживания в России в разы ниже, а заболеваемость и смертность выше, чем в других развитых странах. Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, в 1994 году состояние здоровья как «плохое и очень плохое» оценивали 42% опрошенных, как «среднее» - 53%, как «хорошее и очень хорошее» - только 5%. В «нулевых» статистика немного оптимистичнее: в 2012 году 33% респондентов посчитали свое здоровье «плохим», 57% - «средним» и 10% - «хорошим». В общем, к чему стремиться. Вот, пожалуй, и ответ на вопрос, почему у российского работодателя 30–45 – самый популярный возраст на большинстве ответственных позиций. Возрастной сотрудник на Западе – кладезь информации, знаний и мудрости. Возрастной сотрудник в России – утративший ценность выработанный ресурс. Печально, но факт.

- Доля должностей, особенно в офисном планктоне, на которых достаточно даже пятилетнего опыта все еще весьма велика. И если с работой справится 35-летний, то зачем брать пожилого? – комментирует консультант по управлению персоналом Антон Петровский. – А в большинстве компаний профессионалы просто не востребованы – для них нет объема работ, требующих высокой квалификации. Это общая болезнь нашей экономики.

По наблюдениям автора бестселлера «Пособие карьериста», эксперта по управлению бизнесом и экономики труда Евгения Михайленко, Россия в этом смысле всегда была ближе к Азии, чем к Европе. У нас «избыток» людей, почти как в Китае (речь, конечно, не об абсолютных цифрах, а о пропорции востребованных и невостребованных сотрудников), поэтому квалификацию и опыт в стране сильно недооценивают. Лучше взять на работу двадцать плохих специалистов и платить им гроши, чем одного, но действительного ценного и дорогого – таков устоявшийся российский менталитет. Кроме того, у молодежи сильно снижена критичность восприятия и суждений, их гораздо проще заставить работать «за идею» и тем самым неплохо сэкономить. Со старшим поколением этот номер не пройдет: оно мудрее и не готово слепо идти на поводу.

Многие люди за 50 не скрывают, что им трудно и даже унизительно подчиняться начальнику, который существенно моложе, что часто превращается в серьезный конфликт. Да и молодому руководству далеко не всегда комфортно шефствовать над более опытными, «взрослыми» сотрудниками. Рекрутеры признают, что пожилые зачастую медлительны, не всегда готовы к принятию новых решений, не рвутся в командировки, у некоторых с возрастом появляется тревожность и проблемы со здоровьем.

- В итоге пожилые люди ассоциируются у российских работодателей не с опытом и мудростью, а, напротив, с некомпетентностью и беспомощностью, - замечает Максим Сундалов, директор онлайн-школы английского языка «EnglishDom».

Считается, что чем старше человек, тем сложнее ему получать новые знания, а значит, его квалификация безнадежно устаревает. На практике так происходит далеко не всегда, но этот стереотип очень силен. Кроме того, среди пожилых нередок типаж, который условно можно назвать «жду пенсию». Эти люди просто дорабатывают до часа «икс», и им глубоко безразлично, что происходит в организации. Конечно, от такого балласта работодателю хочется поскорее избавиться.

В фильме «Стажер» герой Роберта Де Ниро, дабы не сидеть без дела на пенсии, устраивается в офис... стажером. И тут выясняется, что его опыт ой как нужен окружающим. Кадр из фильма

Карьерный застой

Тем не менее, естественное старение рабочей силы берет свое. В кадровом агентстве ЮНИТИ в последние несколько месяцев отмечают увеличение спроса со стороны бизнеса на соискателей 40–45 лет и старше. Особенно это касается таких отраслей, как промышленность, где требуются узкая специализация и многолетний опыт. В 40-50 проще устроиться на работу главным бухгалтерам, врачам, дефицитным технологам, инженерам, руководителям производств и топ-менеджерам. Более молодые кандидаты, как правило, отстают по уровню технических знаний. Управляющий директор компании ЮНИТИ Феликс Кугель отмечает, что опытный сотрудник гораздо быстрее внедряется в компанию. Специалист с большим жизненным и профессиональным опытом, связями и навыками, как правило, показывает результаты уже в первый месяц после трудоустройства. Есть и другие преимущества. Пожилые уже не думают о карьерном росте - более стабильны и преданны компании. Дети выросли, жилье имеется, все табуретки в доме куплены – отсюда и запросов меньше, и зарплатные ожидания при этом ниже, чем у молодых.

- Преимущества пожилых сотрудников – в качестве образования, - заключает Ирина Рузавина, сотрудник проекта «Антирабство» и координатор курса «Работа после 50 лет». – Средний «троечник», который выпускался до 1995 года, имеет куда более сильную фундаментальную базу, обладает критическим мышлением, способностью строить причинно-следственные связи, гораздо более начитан и держит в голове больше справочной информации, чем его двадцатилетний коллега, даже если у последнего "красный" диплом. Двадцатилетние люди предпочитают ничего не держать в голове, так как привычка заглядывать в поисковик сформирована уже со школы.

И пожилым, увы, можно меньше платить.

- Уровень зарплат кандидатов за пятьдесят снижается примерно на 20% , - рассказала «КП» генеральный директор агентства по подбору персонала ProPersonnel Татьяна Долякова. – Работа для пенсионеров – больше социальная история, чем денежная, это хорошая возможность дольше оставаться активным.

Руководитель Центра развития бизнеса и карьеры "Перспектива" Наталья Сторожева предлагает сотрудникам так называемого «третьего возраста» реализовать там, куда молодежь не рвется – выполнять рутинную работу. Например, администраторами-консультантами по приему заказов «на телефоне».

Мальчик, уступи место

Но общая проблема занятости после 50 стоит всё еще остро. И власть предлагает решить вопрос принудительно: в проекте поправок пенсионного законодательства значится уголовная ответственность за необоснованный отказ или незаконное увольнение человека предпенсионного возраста: женщины 55-60 лет, мужчины 60-65 лет.

Как это будет работать на практике, совершенно непонятно.

- В УК РФ уже есть аналогичная статья 145, которая защищает интересы беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, но дело в том, что она почти не применяется, - комментирует Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры". – Нужно доказать, что отказ в приеме на работу вызван именно беременностью или наличием детей (если поправки будут приняты – то, соответственно, возрастом), а сделать это очень сложно. Компании почти всегда могут аргументировать отказ или увольнение другими основаниями, поэтому вряд ли норма получит широкое применение.

Скорее всего, проблема еще более усугубится: работодатели вообще переснанут не будут нанимать людей 45-50 лет, чтобы потом не рисковать при их увольнении.

- Когда в экономические процессы вмешиваются насильственно, ничего хорошего из этого не получается, - предупреждает Владимир Ляшко, научный сотрудник лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ. – Работодатель будет отчаянно сопротивляться и придумывать способы обойти законодательство. И если мы хотим чего-то добиться, нужно не запугивать, а экономически стимулировать компании, чтобы им было выгодно брать на работу старшее поколение.

Вместо принятия априори неработающих законов бизнес-сообщество предлагает ввести налоговые льготы, снизить отчисления в пенсионный фонд за «возрастную» категорию граждан. Работодатель сэкономит на рабочей силе, а пожилые будут при деле. Но все ли от этого выиграют?

- Рынок не резиновый. Если несостоявшимся пенсионерам отдать рабочие места, которых и без этого не хватает, - без работы останется молодежь. Будет рост безработицы, приличное снижение и без того невысоких зарплат, отток молодежи за границу. Уже сейчас, по разным оценкам, из России уезжают от 200 до 500 тыс. человек в год, а это, извините, население среднего областного центра страны, – говорит Евгений Михайленко.

Нечто подобное наблюдается сейчас в Италии, где трудоустроены как раз люди зрелого возраста, а большинство новоиспеченных выпускников вузов не могут найти работу по специальности. Тогда они либо отправляются в путешествие по миру в поисках лучшей жизни, либо до тридцати с лишним лет сидят на шее родителей.

Сегодняшним «предпенсионерам» вряд ли можно позавидовать. Свидетели разных эпох, эти люди прошли через перестроечные 80-е, печально известные 90-е, трансформации, обманы, кризисы и дефолты. Видимо, жизнь в нестабильности – вечная участь этого поколения. Они научились жить здесь и сейчас, рассчитывать исключительно на себя, никому не доверять, ничего не бояться и не строить долгосрочных планов.

Средний возраст топ-менеджеров

Бабушка на час

На трудоустройстве «третьей возрастной категории» уже зарабатывают

Среди агентств по подбору домашнего персонала появилось специализирующееся на нянях категории «бабушка». Опробовав подобный бизнес сначала в Испании, генеральный директор сервиса по подбору нянь Наталия Линькова запустила его в России, надеясь найти соискателей среди дам от 55 и старше. Однако к «бабушкам» вскоре присоединились и «дедушки». Многие отчаялись найти работу по специальности, и решили переключиться на воспитание чужих детей или даже на сопровождение их на автомобиле. Среди соискателей, ставших гувернерами и автонянями, не только педагоги, психологи и медики, но и научные сотрудники, программисты, геологи, журналисты, работники телевидения.

Впрочем, как признается Наталия признается, даже обращаясь в ее агентство, что родители в заявке на подбор няни ставят ограничение - до 50–55 лет. Переубедить их удается далеко не всегда.

КСТАТИ

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