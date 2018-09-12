За «дело Скрипалей» расплатятся российские олигархи, живущие в Лондоне

СЕГОДНЯ 01:16 2018-09-12T02:24:16+03:00

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ЛИЧНЫЕ САМОЛЕТЫ МОГУТ ОБЫСКИВАТЬ

В качестве акта возмездия за отравление английского шпиона и его дочери в Солсбери власти Альбиона собираются нанести по российским толстосумам болезненные удары. Ведь эти ребята под боком, искать их по свету не надо. Да и что церемониться с теми, на кого давно замахнулись!

В конце минувшей недели в Британии появились сообщения, что в ближайшее время будут заморожены активы ста с лишним российских миллиардеров, у которых есть «богатства необъясненного происхождения». С этими персонажами разбиралось Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и составило на них подробнейшие досье. Премьер-министр Тереза Мэй предоставила сотрудникам агентства широкие полномочия после мартовских событий в Солсбери.

Лондонская «Дейли мейл» цитирует источник в правительстве:

- Иностранцев, которых подозревают в криминальной деятельности, изучили вдоль и поперек. Причем сделано чрезвычайно много того, что скрыто от глаз публики, особенно в отношении выдачи виз и расследований источников поступления денежных средств отдельных индивидуумов. Многие наверняка заметили, что в нашей стране больше не появляется Роман Абрамович.

Британские влиятельные политики тоже заговорили с металлом в голосе. Министр безопасности Бен Уоллес напрочь отверг предположения, будто наступление на олигархов отложено в долгий ящик. А генпрокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс сообщил депутатам в палате общин, что вскоре подданные ее величества узнают о значительном количестве официальных запросов относительно «необъясненного богатства».

Власти будут перекрывать кислород подозрительным лицам уже на границе. В том числе обыскивать частные самолеты олигархов.

Завершается также проверка всех виз Тier 1 (предпринимательская виза). Иностранец, получавший ее, раскошеливался на два миллиона фунтов стерлингов. Огромные деньги? Зато через пять лет - вид на жительство… Но в 2018 году количество соискателей этой визы резко упало: кому хочется попадать под колпак спецслужб. К тому же в нынешних обстоятельствах не исключен и совсем обидный вариант: выложишь фунты, а в визе откажут.

ПОЛИТИКА ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Но плацдарм для быстрой мести за «применение химоружия» готов. Никто в Англии, по крайней мере среди официальных лиц, не сомневается, что за случаем в Солсбери стоит Россия. Еще в прошлом году Лондон принял закон «О криминальных финансах». Согласно документу каждому толстосуму надо отчитываться, откуда у него шикарная недвижимость и крупные счета в банках. Если богач не предоставил внятное объяснение, суд вправе наложить арест на имущество и денежные активы. Есть и другие чувствительные моменты: угрозы премьер-министра заморозить находящиеся в стране все российские деньги; поправка в законодательство, обязующая раскрывать имена владельцев офшорных счетов… Наших состоятельных соотечественников принялись засыпать всевозможными запросами из банков, налоговых служб.

Но где все же победы в войне против олигархов, о которой все минувшие месяцы без устали твердят с правительственного верха Альбиона? Роману Абрамовичу действительно не продлили британскую визу, но вот, пожалуй, пока и все. Не останется ли и нынешняя волна супержестких заявлений сотрясением воздуха?

Когда делюсь моими сомнениями с лондонским социологом Майклом Вилером, он качает головой:

- Нет, сейчас ситуация совершенно иная. Власть не торопилась расправиться с олигархами, потому что они приносили большие деньги. Однако гигантские суммы, вывезенные ими из России, уже съедены британской экономикой…

- Хотите сказать, что, раз курица перестала нести золотые яйца, из нее можно сделать суп? - перебиваю я.

- Есть еще более серьезная причина, - отвечает мистер Вилер. - У нас политика стала важнее финансов и прибыли. Сколько у британского премьер-министра сейчас острейших проблем (огромные трудности на переговорах о выходе из ЕС, разброд в правящей консервативной партии)! Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Терезе Мэй нужно отвлекать электорат и политиков. Потому она и раскручивает изо всех сил «дело Скрипалей», а на этом фронте отличная мишень - российские богачи. Смотрите, мол, какие там, у Путина, нравы и порядки, как опасны для нашего государства русские - эти убийцы, отравители, коррупционеры…

...так что в графстве Суррей у нее вот такой особняк. Цена - 23 млн. фунтов (более 2 млрд. рублей). Его сейчас и хотят отобрать. Фото: youtube.com

«ПРЕКРАТИЛИ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА»

На столе у хозяина кабинета замечаю вырезку из лондонской газеты со статьей известного политолога Оуэна Мэтьюза. «Слишком долго мы разрешали коррумпированной элите России переводить деньги для приобретения шикарной недвижимости в Британии, регистрировать компании на Лондонской бирже и отправлять своих детей в наши лучшие школы!» - возмущается Мэтьюз. Он уверяет, что правительство «прекратило теперь закрывать глаза на происхождение миллиардов, которые украдены у народа России и осели в Лондоне».

Рядом со статьей опубликованы биографии и фото россиян, активы которых могут якобы вскоре «раскулачить», - Олега Дерипаски, Андрея Якунина (сына Владимира Якунина, экс-главы компании ОАО «Российские железные дороги»), все того же Абрамовича, бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, Эльсины Хайровой (дочери депутата Госдумы Рината Хайрова), которая на днях приобрела огромный белоснежный особняк в графстве Суррей за 23 миллиона фунтов и еще квартиру в Лондоне за 10 миллионов. Что ж, посмотрим, сбудутся ли прогнозы британских кассандр и свершится ли, как они уверяют, «страшная месть».

Лондон.

ВОТ - НОВЫЙ ПОВОРОТ

«Отравителей» сдал завербованный дипломат Аполлон

Ася ХОВАНСКАЯ

Якобы он работает в посольстве России в Италии и выдал все секреты английским спецслужбам еще в апреле.

В британских СМИ, причем именно в таблоидах, день за днем появляются все новые подробности «дела Скрипалей». Многое, как и сама история, привычно отдает настоящим сюром.

Газета The Daily Express утверждает, что Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британское следствие считает отравителями Скрипалей и офицерами ГРУ, сдал некий российский дипломат под ником Аполлон. Этот «греческий бог» работал в посольстве России в Риме и был завербован англичанами вскоре после истории в Солсбери.

«Хотя у него была должность в российском посольстве, его настоящая работа заключалась в сборе секретной информации о НАТО. Недавно ушедший в отставку агент МИ6 сообщил, что Аполлона вывозили в начале апреля в Англию и допросили. Он снабдил британские спецслужбы «широким спектром текущей и чувствительной информации» о мировой сети московских шпионов. Ему показали снимки Александра Петрова и Руслана Боширова. Аполлон назвал их настоящие имена», - пишет издание.

Тем временем The Daily Mail выяснила, что Юлия прилетала в Лондон, чтобы попросить благословения отца на свою свадьбу. Присутствовать на торжестве бывший британский шпион не мог. И наконец названо имя жениха - Степан Викеев, ему 30 лет. Газета также сообщила, что Юлия купила трехкомнатную квартиру на западе Москвы, делала там ремонт и просила, в частности, оборудовать детскую.

- Голова кругом от всей этой абракадабры, - комментирует Михаил Богданов, ветеран спецслужб, работал в Англии. - Одна информация, по сути, уничтожает другую. Похоже, что ежедневные «сенсации» просто отвлекают внимание. Да и журналистам нужно что-то печатать. Помню, во время моей работы в Англии ирландские террористы пытались взорвать Маргарет Тэтчер, и поначалу пресса тоже выдавала бред типа кем-то замеченного таинственного высокого блондина в коричневом пиджаке. Я достаточно высокого мнения о профессиональном уровне британских спецслужб, по крайней мере на тот период, когда с ними сталкивался. Хотя сейчас, говорят, он опустился. Но я не думаю, что эти «новости» в СМИ идут именно от них.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Источник в Риме:

Придумав агента, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию

Официальных комментариев от посольства России в Риме на сей счет получить пока не удалось. Но вот что рассказал «КП» источник в Риме, близкий к дипломатическим кругам:

«Эта информация вызвала в российской дипмиссии в Риме недоумение. Равно как цели такой дезинформации. Никакой дипломат в посольстве не пропадал. То есть он продолжает якобы работать в посольстве. И если бы агент Аполлон действительно был, то зачем британцам сливать свой источник? Единственной целью может стать желание подорвать работу посольства, чтобы все смотрели друг на друга косо и с подозрением. Из Москвы тогда могут прислать комиссию, и посольство погрязнет в шпиономании. При таком раскладе британцы могли бы выбрать любую другую страну, но на Италии остановились, видимо, для того, чтобы испортить отношения Москвы с новыми властями. Ведь те с самого начала говорили о необходимости отмены санкций и желании нормализовать отношения с Россией».

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Джеймсу Бонду стало бы стыдно

Андрей БАРАНОВ

Английские газеты превратились в комиксы про русских шпионов.

Что ни день, то все более кудрявой белибердой потчует наивных читателей британская пресса по «делу Скрипалей». Глупости пишут настолько очевидные, что уж не только профессионалы, связанные с работой спецслужб, а просто логически мыслящие люди хохочут над откровениями тамошних газетчиков.

Судите сами. Завербованного в марте в Италии русского дипломата зачем-то тут же тайно вывозят в Англию и там допрашивают. После того как предатель рассказал все про всех, его возвращают в Рим. В посольстве и, очевидно, в его собственной семье пропажи, конечно, никто не заметил. Зато теперь все знают, что в секретных донесениях МИ6 его почитают как бога, именуя Аполлоном. Ей-богу, Джеймс Бонд, глядя на такую каменнотопорную работу, залился бы краской: ведь теперь вычислить секретного агента может любой сыщик, даже тупее инспектора Лейстреда из Скотленд-Ярда.

Хотя понять британских журналистов можно. Они же понимают, что в официальных версиях властей по Скрипалям масса нестыковок. Заявили, мол, что знают «настоящие имена Петрова и Боширова». Как и откуда, не пояснили. Но вопросы-то возникают. Вот тут и пригодится «агент Аполлон», вытащенный из ящика Пандоры.

Многие, наверное, уже забыли про «отравленную гречку», едва не отправившую на тот свет Сергея Скрипаля вместе с дочерью. А в марте этой версии британские газеты посвящали целые страницы... К гадалке не ходи, в ближайшие дни мы прочтем в тамошней прессе еще немало историй про «банду агентов ГРУ», орудовавших в Солсбери...

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