Боширов, Петров, Сидоров... сколько «Комсомолка» нашла личностей, подходящих под описание «отравителей Скрипалей»

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-07T19:50:19+03:00

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Ох и не сладко сейчас живется всем Петровым и Бошировым. Особенно, если они вдруг собираются ехать куда-нибудь в Европу и не дай бог в Великобританию. Любому русскому человеку понятно, что людей с такими фамилиями у нас в стране должность быть не мало. Королевская прокурорская служба Великобритании в своем сообщении была не многословна. Раскрыла только, что отравителей британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери зовут Александр Петров и Руслан Бошаров, и что возраст у них около 40 лет. Давайте посмотрим, что мы под такое описание имеем.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Вообще, Александров Петровых самых разных возрастов у нас в стране согласно базам УФМС — больше миллиона человек! Если сузить поиск по возрасту (ну, допустим, от 37 до 40) — то останется всего-то 200 000.

Зато Русланов Бошаровых, если искать именно через букву «О», как преподнесли нам англичане, нет ни одного. Действительно, через «о» звучит как-то не привычно даже. Так и проситься вместо «О» — «А». И что мы имеем — Русланов Башаровых действительно не мало, но значительно меньше, чем Петровых. В одной только столице их 15. А по все России чуть больше 100. И все они теперь под подозрением?

- Нет, я не тот самый сотрудник разведки, - гневно ответил «КП» Руслан Башаров, стоматолог из Уфы. - Достали уже спрашивать. Мало того, что знакомые интересуются, не был ли я в Лондоне недавно. Жена даже что-то заподозрила.

Несколько сузили поиск журналисты питерской «Фонтанки» . И если верить добытой ими информации, Александр Петров родился 13 июля 1979 года, а Руслан Бошаров 12 апреля 1978 года. Прямо в День Космонавтики, кстати.

Смотрим. И что же, людей с таким именем, фамилией и датой рождения во всей России-матушке всего 2. Один — сотрудник

ФГУП НПО «Микроген» из Томска. Но этого Петрова быстро нашли, и он заявил, что никогда не бывал в Лондоне. Да что там в Лондоне, он даже до Алтая не может себе позволить доехать.

Но есть еще один - некто Петров Александр Юрьевич, уроженец Москвы, проживающий в доме №37 на улице Маршала Тухачевского. Есть даже информация, что в 2012 году у него были неприятности с просроченным кредитом и домой наведывались приставы откуда-то из Митино.

И вот загадка! На месте оказалось, что никакого дома под номером 37 на этой улице нет! На этом месте стоит новенькая многоэтажка пронумерованная, как 37/21.

- Тут раньше была панельная хрущевка. Такая же, как соседняя, - показывает одна из жительниц новостройки. И действительно, по соседству стоит старенькая пятиэтажка с номером 39. - А 37-ю снесли лет, наверное, 5 - 7 назад.

- А жильцы куда делись?

- Расселили.

Куда расселили Петрова вместе с бабушкой и дедушкой-ветеранами и долгами — не известно.

- Глупо вообще предполагать, что даже если эти отправители и существуют, то они действовали под своими реальными именами и фамилиями, - говорит бывший сотрудник ГРУ Вячеслав Курданин. - Скорее всего это личности залегендированные. А все, кто как-то под похожее описание попадают — жертвы обстоятельств. Если говорить обо всей этой истории, то мне странно слышать, что сотрудники какой-либо разведки, тем более российской, действовали бы так топорно. Под своими именами напрямую полетели в Лондон с отравляющим веществом. Ставили визы, давали отпечатки пальцев. Насколько я знаю, имея визы некоторых стран (США, Канада и других) можно сутки находиться в британской столице вообще без визы. А уж доехать за это время до Солсбери и обратно — раз плюнуть.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев. (подробности)

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