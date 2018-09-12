Ну, наконец-то две sim-карты! Apple представила три новых модели iPhone и часы Apple Watch с ЭКГ

СЕГОДНЯ 23:11 2018-09-12T23:38:55+03:00

Наш обозреватель Александр Милкус рассказывает о том, зачем и кому нужны очередные новинки от Apple

Изменить размер текста: A A

Наверное, самое важное в продуктах Apple то, что и железо, и программное обеспечение яблочники крепко держат в своих руках. Понятно, что они тоже, как и другие смартфоностроительные компании, стремятся к тому, что в их аппаратах была самая современная и крутая начинка. Но последователи Стива Джобса всегда готовы объяснить, как и зачем использовать новые возможности железа.

Часы

В этом смысле классическая презентация была у четвертого поколения часов Apple Watch. С нее, собственно, глава компании Тим Кук и начал показ.

Да, дисплей у часиков стал больше за счет того, что теперь у него практически нет рамок. Да, тоньше и элегантнее корпус.

Часам Apple Watch в этот раз было уделено особое внимание.Фото: REUTERS

Но главное, на мой взгляд то, что обновленные часы научились более внимательно следить за состоянием здоровья владельца и теперь представляют по сути передвижную кардиологическую лабораторию. Apple Watch научились измерять пульс и давление. А по пальцу, приложенному к цифровому колесику (яблочники назвали его короной) устройство снимет кардиограмму. И может тут же отправить лечащему врачу или в виде графика вывести на тот же экран. Для сердечников очень важное нововведение.

Журналисты тестируют новинки после презентации в театре имени Стива Джобса.Фото: Александр МИЛКУС

А новый акселерометром и гироскопом научили распознать неудачное падение владельца. Часики могут «сообразить», что произошло ЧП, если владелец в течение 60 секунд не пошевелится и отправят сообщение в скорую помощь и спасателям. Снабдив его координатами своего местоположения.

Новая версия Apple Watch способна измерять кровяное давление.Фото: REUTERS

Apple Watch, надетые на руку человек пожилого или просто того, кто страдает сердечными заболеваниями, могут реально продлить жизнь владельцу. И это уже важное достижение новых технологий.

Один из вариантов оформления Apple Watch.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут, наверное, нужно еще бегло сказать о технических характеристиках устройства. Так вот часики будут выпускать в корпусах двух размеров: 40 мм и 44 мм. Микрофон перенесли наконец-то к колесику и в этом месте он должен четче воспроизводить звук. Работать они смогут 18 часов без подзарядки.

В России традиционно будет продаваться Apple Watch Series 4 без сим-карты. Цена часов – от 31 990 руб. Продажи начнутся с 28 сентября. Одновременно до 22 990 руб. подешевеют часы Series 3.

Смартфоны в золоте...

Смартфоны, конечно же, более функциональны. Представленные в Купертино iPhone XS и iPhone XS Max – это по сути развитие линейки, начатой год назад с появления «смартфона с челочкой» - iPhone X. Диагональ экранов в устройств соответственно 5,8 и 6,5 дюйма (напомню, что и у iPhone X диагональ 5,8 дюйма). Отличие модели XS – в улучшенной двойной камере, более шустром процессоре A12 Bionic, усовершенствованном звуке и... наконец, двумя слотами для sim-карт! Другие производители еще лет десять назад умудрялись ставить модуль под две карты (а некоторые даже втискивали три карты!). Дошла очередь и до Apple.

iPhone XS и iPhone XS Max – это по сути развитие линейки iPhone X.Фото: REUTERS

Думаю, яблочники объяснят почему так долго тянули тем, что две sim-карты быстрее разряжают батарею. Но другие производители и с этой проблемой уже справились.

В любом случае, конечно, две sim-карты, особенно в путешествиях, плюс несомненный.

iPhone XS первым из смартфонов Apple обзавелся двумя слотами под сим-карту.Фото: REUTERS

С сегодняшнего дня самым крутым смартфоном Apple стал iPhone XS Max – размер его корпуса практически совпадает с iPhone 8 Plus, но размер экрана существенно больше.

Дисплей XS Max состоит более чем из 3 миллионов пикселей.

У iPhone XS и iPhone XS Max улучшенная степень защиты от воды и брызг: с ними можно нырять на глубину до 2 метров и плавать до 30 минут. Да и батарея мощнее - iPhone XS Max держит заряд на полтора часа дольше, чем iPhone X.

Демонстрировать степень водонепроницаемости новинки на презентации не стали, ограничившись яркой фотографией.Фото: REUTERS

Можно еще говорить про новые возможности двойной 12-мегапиксельной камеры. Самое интересное, на мой взгляд, в ней - режим Smart HDR. Камера делает больше вариантов снимка и, сообразив, совмещает их так, чтобы были глубже проработаны светлые и темные участки фото.

Кстати, в самой навороченной модели iPhone XS Max 512 ГБ памяти – это сколько же фотокарточек и видео можно наснимать? Думаю, самой востребованной у любителей мобильной фотографии станет функция систематизации снимков.

Флагман от Apple ожидаемо получил улучшенную фотокамеру.Фото: REUTERS

Но тут, опять же повторюсь, важно, что новые XS и XS Max выходят практически синхронно с новой операционкой iOS 12 (она будет доступна для скачивания 17 сентября). Все возможности операционной системы наиболее удобно и быстро будут реализованы на новых смартфонах.

Это и Face ID — технология распознавания лиц. И возможность погружаться в виртуальную реальность (VR). На презентации в Купертино показали игру, в которую уже могут играть несколько человек, погруженных и нарисованный мир. А, значит, очень скоро будут созданы и тренажеры в VR, которые позволят, например, врачебной бригаде вместе отрабатывать сложные операции.

iPhone XS и iPhone XS Max будут продавать в России в трех цветах корпуса - серебристом, «серый космос» и с оттенком золота. Варианты памяти - 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Цены - от 87 990 руб. (iPhone XS) и от 96 990 руб. (iPhone XS Max).

Появятся в магазинах устройства с 28 сентября.

И модель поскромнее...

Сказать, что на этот раз одновременно с новыми топовыми моделями Apple выпустила и вариант «для бедных», как это было с iPhone SE, у меня язык не повернется.

Третья показанная в Купертино модель - iPhone XR будет продаваться в России по цене от 64 990 руб. То есть дороже многих флагманов других производителей.

Да и по начинке это совсем не вариант – «остались старые комплектующие, вот мы вам и собрали второй сорт».

"Бюджетный" iPhone XR будет продаваться в России по цене от 64 990 руб.

В iPhone XR тот же процессор A12 Bionic, крутой ЖК-дисплей Liquid Retina. Его диагональ 6,1 дюйма – то есть больше, чем у iPhone X. Единственное заметное «ухудшение» - камера с одним объективом. Но учитывая современное программное обеспечение, оптику и возможности процессора в обработке фото, думаю, качество снимков будет вполне сравнимо со снимками, сделанными на более дорогих «двухглазых» моделях. По крайней мере при хорошем освещении.

Диагональ дисплея у XR - 6,1 дюйма, это больше, чем у флагманского Iphone XS.

Камера широкоугольная. Диафрагма f/1.8. Все возможности для любимой фишки Apple – боке, когда в портретном режиме можно размыть задний фон.

Разве что влагозащита здесь попроще – с XR не рекомендуется погружаться в море. Можно подумать, что дайверы массово используют смартфоны.

В остальном – практически все, как у остальных «десяток». И Face ID, и две sim-карты.

iPhone XR будут выпускать в пяти вариантах цвета корпуса - в белом, чёрном, синем, жёлтом, коралловом и ярко-красном. Память 64, 128 и 256 ГБ. Цена - от 64 990 руб.

Внешний вид смартфона iPhone XR.Фото: REUTERS

Продажи в России начнутся на месяц позже, чем моделей iPhone XS и iPhone XS Max - 26 октября. Думаю, задержка на месяц связана прежде всего с маркетинговыми задачами – чтобы все, у кого руки чешутся обзавестись очередной новинкой Apple, купили XS или XS Max. Ну а остальные потерпят четыре недели.

КСТАТИ

Половина россиян хотят купить новый iPhone за 20 тысяч рублей

Гаджеты еще не вышли, а люди уже определились какую модель хотят и сколько готовы за нее отдать (подробности)

Iphone XS: дата выхода и характеристики

Apple может начать распространять смартфон iPhone XS, который будет анонсирован на мероприятии 12 сентября уже через девять дней после релиза - 21 сентября. Об этом стало известно в результате утечки итальянского грузоотправителя, занимающегося доставкой товаров Apple (подробнее)