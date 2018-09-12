Владимир Путин: Задачи по развитию Дальнего Востока могут быть только прорывными, иначе не стоит этим и заниматься

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-12T11:36:52+03:00

На пленарном заседании ВЭФ президент рассказал, как будут поднимать регион, предложил подписать мирный договор с Японией и раскрыл «личности Петрова и Боширова» [видео]

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В этом году на одной сцене на пленарном заседании Восточного экономического форума рядом с Владимиром Путиным сидели председатель Китая, президент Монголии, премьер-министры Японии и Южной Кореи. Вряд ли кто-то еще в мире мог бы без крайней необходимости усадить рядом двух крупнейших «азиатских тигров» да еще вовлечь их в разговор о развитии соседней страны.

- Форум собрал гостей более чем из 60 стран, на его площадках работают представители свыше тысячи российских и зарубежных компаний. Нам важен и ценен каждый партнёр, - взглянул еще шире на вопрос Путин. - Развитие Дальнего Востока для нас безусловный приоритет, это последовательная, долгосрочная политика. Мы видим в этом мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, которые мы поставили, для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан.

Президент заявил, что понятна вся сложность вызовов, стоящих перед страной в этом вопросе, а копившиеся десятилетиями демографические и социальные, экономические и инфраструктурные проблемы дальневосточного региона невозможно решить сразу.

- Но мы должны это сделать, будем это делать и сделаем это обязательно, - еще раз констатировал он. - Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инноваций, культуры в предстоящие годы будет набирать силу.

Среди «драйверов» дальневосточной экономики президент назвал сельское хозяйство, в которое готовы инвестировать все соседние страны.

- Мы видим бурный рост инвестиций в сельхозпроекты, нужно поддержать эти тенденции, стимулировать ввод в оборот неиспользуемых земель, находящихся под разного рода ограничениями, - призвал Путин.

Форум собрал гостей более чем из 60 странФото: REUTERS

Дальнему Востоку нужна своя Нацпрограмма

Он обратил внимание собравшихся, что глобальная экономика всё чаще сталкиваются с новыми формами протекционизма и разными барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно. И ради общего успеха не нужно становиться заложниками идеологических подходов и сиюминутны политических раскладов.

- Приглашая зарубежных партнёров к совместным проектам на Дальнем Востоке, мы действуем на основе прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды, - сказал президент. - Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперёд. Считаю, что нужна Национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Правительству будет дано поручение подготовить такой документ. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься.

Он подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых - около шести процентов в год.

- Это нужно, прежде всего, чтобы кардинально улучшить качество жизни наших граждан, - сказал Путин. - Чтобы уже в ближайшие годы сюда, на Дальний Восток, из других регионов страны приезжало больше людей, чем уезжает. Стремиться нужно к тому, чтобы как можно больше наших граждан жили, работали, строили свои дома, создавали семьи, растили детей здесь, на Дальнем Востоке.

Президент выделил ключевые направления национальной программы развития Дальнего Востока:

- Первое и самое необходимое. Мы должны обеспечить высокую, опережающую динамику в таких чувствительных для людей сферах, как качественное жильё и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом. Мы должны предложить и особые меры демографического развития и поддержки семей.

Второе. Будущее Дальнего Востока – это не только традиционные отрасли, которые мы также должны вывести на новый уровень. Но это, прежде всего, современное образование, наука, международное сотрудничество в сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса.

Президент предложил подписать мирный договор с ЯпониейФото: REUTERS

Остров Русский превратится в технопарк

Путин предложил создать на острове Русский технопарк и разместить здесь исследовательскую установку класса «мегасайенс», которая позволит решать принципиально новые фундаментальные и прикладные задачи в области фармацевтики, материаловедения и других.

- Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, другие, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок, - призвал президент. - Прошу правительство, руководство компаний рассматривать это как прямое поручение. Кроме того, в рамках нашей программы «цифровой экономики» предлагаю создать на острове Русский «центр цифрового развития». По таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасность.

Для поддержки предпринимателей региона глава государства предложил обеспечить им льготное финансирование и пополнить Фонд развития Дальнего Востока уже в этом году более чем на восемь миллиардов рублей.

- Дальний Восток должен в полной мере реализовать свой логистический потенциал, - объявил Путин. - Масштабная модернизация БАМа и Транссиба, развитие дальневосточных портов и Северного морского пути кардинально усилят транспортную связанность АТР и Европы. В ближайшие годы нам нужно на современном уровне обустроить пограничные переходы на Дальнем Востоке, сделать более удобной для граждан, бизнеса работу таможенных, контрольных, пограничных и других служб, работающих на границе.

Особая роль отводится созданному Северному морскому пути, который сейчас набирает обороты.

- В предстоящие шесть лет объём транзитных перевозок контейнеров по железной дороге должен увеличиться в четыре раза, а время в пути с Дальнего Востока до западной границы России – сократиться до семи дней, - поделился расчетами президент. - Грузопоток Северного морского пути должен вырасти до 80 миллионов тонн в год. По Северному морскому пути – самому короткому морскому маршруту между Дальним Востоком и Европой – буквально в эти дни проходит первое контейнерное судно ледового класса «Арктик 4».

Мирный договор без предварительных условий

Но главной сенсацией пленарного заседания стало предложение, которое Владимир Путин сделал Синдзо Абэ, обсуждая ситуацию с мирным договором с Японией, упирающуюся в спор о Курильских островах.

- Эта мысль пришла мне в голову прямо сейчас, на этой сцене, - сказал Путин. - Давайте заключим мирный договор - не сейчас, а до конца года - без всяких предварительных условий. А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам все спорные вопросы, с которыми мы не можем справиться 70 лет.

Судя по тому, что премьер Японии Синдзо Абэ довольно кивнул на это, его такое предложение более чем устроило.

По просьбе модератора Сергея Брилева Путин прокомментировал обвинения «агентов ГРУ Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей».

- В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал президент. - Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время.

На уточняющий вопрос — имеют ли они отношение к спецслужбам, Путин ответил отрицательно

- Гражданские, конечно! - сказал он и предложил Петрову и Боширову пообщаться со средствами массовой информации.

А вот на вопрос «Не пора ли России смягчить визовый режим с другими странами?» президент ответил двояко.

- Я — за. Лавров — против, - пошутил он. - А я вынужден прислушиваться к специалистам. Как говорят сотрудники МИД, такие вопросы решаются на основе взаимности. Если Синдзо Абэ нужна виза, чтобы приезжать к нам, мы можем ему дать визу сразу на пять или даже десять лет.

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