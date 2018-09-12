Путин рассказал, кто такие Петров и Боширов

СЕГОДНЯ 10:06 2018-09-12T10:20:36+03:00

В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал президент Фото: REUTERS

И предложил «отравителям Скрипалей» самим про себя рассказать

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Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, прокомментировал обвинения «агентов ГРУ Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей».

- В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал президент. - Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время.

На уточняющий вопрос — имеют ли они отношение к спецслужбам, Путин ответил отрицательно

- Гражданские, конечно! - сказал он и предложил Петрову и Боширову пообщаться со средствами массовой информации.

«Агенты ГРУ» Петров и Боширов, обвиненные в отравлении СкрипалейФото: REUTERS

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В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британию примерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза. (подробности)

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