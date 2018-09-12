В «Жди меня» новые ведущие

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-12T13:56:11+03:00

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Новый сезон программа «Жди меня» начинает с замены ведущих: с этой пятницы ее будут вести народный артист России Александр Лазарев и актриса Татьяна Арнтгольц. Напомним, год назад программа переехала с Первого канала на НТВ и весь прошлый сезон ее вели Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая.

- Я раньше сопереживал героям программы, которые потеряли друг друга, но, когда оказался в роли ведущего, почувствовал огромную ответственность за их судьбы, - поделился впечатлениями Александр Лазарев. Татьяну Арнтгольц впечатлила огромная команда «Жди меня: «Оказывается, тысячи добровольных помощников по всему миру постоянно куда-то ходят и что-то перепроверяют».

Новый сезон программа «Жди меня» начинает с замены ведущихФото: НТВ

В разные годы программу вели Игорь Кваша, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Чулпан Хаматова и другие актеры театра и кино. За все время своего существования поисковая служба «Жди меня» помогла найти уже 210 478 человек. Локальные версии программы выходят в нескольких странах СНГ. Подать заявку на поиск человека можно на сайте poisk.vid.ru.

"Жди меня". НТВ, по пятницам, 18.10.