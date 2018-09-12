2018-09-12T13:56:11+03:00
Телевизор

В «Жди меня» новые ведущие

Это Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
С этой пятницы передачу будут вести народный артист России Александр Лазарев и актриса Татьяна АрнтгольцС этой пятницы передачу будут вести народный артист России Александр Лазарев и актриса Татьяна АрнтгольцФото: НТВ
Изменить размер текста:

Новый сезон программа «Жди меня» начинает с замены ведущих: с этой пятницы ее будут вести народный артист России Александр Лазарев и актриса Татьяна Арнтгольц. Напомним, год назад программа переехала с Первого канала на НТВ и весь прошлый сезон ее вели Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая.

- Я раньше сопереживал героям программы, которые потеряли друг друга, но, когда оказался в роли ведущего, почувствовал огромную ответственность за их судьбы, - поделился впечатлениями Александр Лазарев. Татьяну Арнтгольц впечатлила огромная команда «Жди меня: «Оказывается, тысячи добровольных помощников по всему миру постоянно куда-то ходят и что-то перепроверяют».

Новый сезон программа «Жди меня» начинает с замены ведущих Фото: НТВ

Новый сезон программа «Жди меня» начинает с замены ведущихФото: НТВ

В разные годы программу вели Игорь Кваша, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Чулпан Хаматова и другие актеры театра и кино. За все время своего существования поисковая служба «Жди меня» помогла найти уже 210 478 человек. Локальные версии программы выходят в нескольких странах СНГ. Подать заявку на поиск человека можно на сайте poisk.vid.ru.

"Жди меня". НТВ, по пятницам, 18.10.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Вера Фишер: как сейчас живет звезда бразильских сериалов
Мисс Бразилия, Элена из сериала «Семейные узы», Ивети из «Клона»... Все это бразильская актриса немецкого происхождения Вера Фишер. Teleprogramma.pro узнала, чем занимается и как выглядит звезда мыльных опер 90-х в 2018 году
Новости 24
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй