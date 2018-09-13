2018-09-13T14:30:34+03:00
Политика

Организатор покушения на Бабченко: Это операция СБУ

Вячеслав Пивоварник, которого Киев называет главным фигурантом несостоявшегося убийства, записал видеообращение [видео]
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В Службе безопасности Украины затруднились с идентификацией человека из видеообращенияВ Службе безопасности Украины затруднились с идентификацией человека из видеообращенияФото: скриншот видео
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В кадре действительно человек, похожий на Вячеслава Пивоварника, только слегка располневший. Именно его СБУ называет организатором неудавшегося покушения на блогера Аркадия Бабченко. На украинском языке он рассказывает, что был завербован Службой безопасности Украины еще в 2010 году. В его задачи якобы входило выявление пророссийских организаций в стране. Впрочем, занимался он не только этим.

- Одной из моих задач было наполнение так называемой «черной кассы СБУ». В эту формальную, так сказать, структуру входили высшие чины СБУ, Главного управления разведки, других силовых структур, доверенные коммерсанты, а так же политики из высших эшелонов власти, - поведал Пивоварник. - Мне известно, что эта организация имела отношение к подготовке и финансированию событий на Майдане в 2014 году, до событий в Одессе 2 мая, а также до событий в Харькове. Она так же финансировала подготовку ультраправых организаций, снайперов на Майдане, а так же групп ликвидаторов.

Также, судя по видеозаявлению мужчины, по заданию СБУ он проник в российские деловые и политические круги, наладив сотрудничество в том числе с представителями спецслужб России. Вместе с тем, в истории с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко, по словам Пивоварника, «руки Москвы» нет.

- Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей – это не что иное, как спецоперация СБУ, которая имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след.

В Службе безопасности Украины затруднились с идентификацией человека из видеообращения. Что для них не свойственно.

Организатор покушения на Бабченко: Это операция СБУ.

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