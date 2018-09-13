Солсберийский собор в Англии: почему подозреваемые в отравлении Скрипалей посетили эту достопримечательность

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-13T14:58:36+03:00

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Россияне Петров и Боширов, которых в Британии называют подозреваемыми в отравлении беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, дали первое интервью СМИ. Они рассказали, что ездили в Британию и в частности, в Солсбери, в качестве туристов - посмотреть город и знаменитый Солсберийский собор. Мы узнали, чем интересна эта достопримечательность.

В этом маленьком (население 45 тысяч человек), ухоженном и достаточно древнем английском городке есть, что посмотреть. Солсбери был основан в начале XIII века и сегодня известен, прежде всего, как важный туристический узел Англии. Оттуда автобусы ходят до Стоунхенджа (расстояние всего 13 км). Там находится легендарное древнее каменное сооружение, внесенное в список Всемирного наследия (предположительно было создано около трех тысяч лет до нашей эры). Недалеко расположена древнейшая мегалитическая гробница Эйвбери. В самом городе невозможно пройти мимо Солсберийского собора (находится прямо в центре). Храм известен по всему миру из-за одной важной детали - 121-метрового шпиля. На нем были установлены первые в стране механические часы.

Петров и Боширов, которых в Британии называют подозреваемыми в отравлении беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, дали первое интервьюФото: скриншот видео

Еще одна важная достопримечательность Солсбери - церковь Святого Фомы (Фомы Кентерберийского). Там есть удивительная резная деревянная крыша и церковная арка, расписанная сюжетами «Страшного суда» (1475 год).

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- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, особенно посмотреть местный собор, - сообщил в интервью главреду RT Маргарите Симоньян Александр Петров.

В Солсбери, где жил бывший британский шпион Сергей Скрипаль, они были, по их словам, менее часа (подробности)

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