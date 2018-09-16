Замуж за Бузову 4 серия: Стало известно, кого из женихов Ольга выгонит из шоу

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-16T14:07:28+03:00

В воскресенье 16 сентября выйдет 4 серия Замуж за Бузову. В ней телезвезда расстанется сразу с двумя претендентами на ее сердце

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Поклонники Ольги уже посмотрели 4 серию Замуж за Бузову на сервисе ТНТ-PREMIER и активно обсуждают в социальных сетях ее итоги. Ольга выгнала 38-летнего бизнесмена Евгения Песенникова. Этот холостяк умен, остроумен и успешен. Песенников владеет рекламным агентством. Самого возрастного участника «Замуж за Бузову» поклонницы Ольги критиковали за то, что был дважды женат и не скрывал, что браки разрушились из-за его измен. В 4-й серии Песенников отправился на свидание с Бузовой и допустил «роковую ошибку».

Евгений вел машину на сложном участке дороги (снимали шоу в Италии), Ольгу расчувствовалась и вдруг запела. Вот тут Песенников и прокололся. «Я стала петь, тебе не интересно как я пою…» - расплакалась Ольга после того, как не получила восторженной реакции на свой вокал. Точнее вообще никакой реакции. «Тебе ничего не интересно, зачем это все, не хочу…» - истерика завершилась те, что после свидания Ольга выгнала Песенникова из телепроекта. «Жень, мне кажется тебе надо ехать в Москву…» - вынесла вердикт Ольга Бузова.

Евгений Песенников в кадре недоумевает: «Она говорит, что пела песню в машине, а я не реагировал… Я следил за дорогой, чтобы в аварию не попасть… Это ее шоу, она в нем играет, я взрослый мужик - я в игры играть не буду…»

lebedevdenis.ru Денис Лебедев, по мнению поклонников, завоевал сердце Бузовой.

В реальной жизни после проекта у Песенникова все в порядке – появилось множество поклонниц (девчонки пишут и сами приглашают на свидания), фотосессии, новые подписчики в социальных сетях…

Кстати, девчонки, которые посмотрели 4-ую серию иронизируют над Ольгой. Вот несколько отзывов на ее поведение с Песенниковым. «А каким образом он должен был проявить интерес к ее пению? Пуститься в пляс или начать подпевать? А ее вечные наигранные слезы: я такая несчастная…» «Да парень просто думал, что колодки скрипят в машине!» «Как минимум Женя должен был подпеть Оле – ее песни знает вся страна…»

В 4-й серии Ольга Бузова выгнала еще одного участника шоу – Александра Сабанина. 31-летний фитнес-тренер – свой человек в шоу-бизнесе: он уже участвовал в телепроекте «Русский ниндзя» (Первый канал) и даже бывал экспертов на «Доме-2». Бузова посчитала, что Сабанин может быть хорошим другом, но никак не ее парнем.

alexandersabanin Александр Сабанин также покинет проект.

Пока телезрители ждут финала телепроекта «Замуж за Бузову», самые осведомленные поклонники Бузовой уверены – сердце их кумира завоевал сыровар Денис Лебедев.

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Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)