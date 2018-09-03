2018-09-03T16:18:53+03:00
Телевизор

«Ольга плачет по команде»: закулисье телепроекта «Замуж за Бузову»

Как на самом деле снимается популярное реалити-шоу [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Основная аудитория программы - поклонницы Ольги Бузовой, а они искренне желают своему кумиру найти хорошего мужаОсновная аудитория программы - поклонницы Ольги Бузовой, а они искренне желают своему кумиру найти хорошего мужаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Телезрители посмотрели уже две серии телепроекта «Замуж за Бузову». Основная аудитория программы - поклонницы Ольги Бузовой, а они искренне желают своему кумиру найти хорошего мужа. Поэтому девчонки и днем, и ночью обсуждают «Замуж за Бузову» в социальных сетях. Главная тема - женихи. Вердикт: парни как на подбор - все красивые, среди них есть даже парочка умных, сюжет интересный, смотрится на одном дыхании. Миллионная аудитория Бузовой верит: их кумир выбирает на реалити-шоу мужа - ведь Оля не может врать.

Но и в «армии» Бузовой есть те, кто понимает: такую красивую картинку не снять без сценария, монтажа и т.п. Конечно, до конца принять тот факт, что «Замуж за Бузову» - талантливо снятое кино поклонницам сложно. Но иногда и они устраивают бунт.

После второй серии Бузова в инстаграме получила претензии. Вот парочка: «Ольга, я надеюсь, что все это правда и реальные твои эмоции. А то мне все просто вдалбливают, что это шоу, там сценарий. Я все равно верю, что это не так!» «Оля, ты местами палку перегибаешь... Раз тут нет сценария, то зачем ведешь себя по общению, как в «Доме-2», не дави на ребят, расслабься!» «Оля, не лей слезы, они того не достойны...»

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Бузова терпеливо копирует ответ: «Нет и не было никакого сценария!» Оправдывается за эмоции: «Ничего не могу с собой поделать. Сама вижу, что столько слез, наверное, могут раздражать... Но я слишком серьезно отнеслась к своему шоу...»

Вызывать такую бурю эмоций и тысячи комментариев может грамотно срежиссированная работа. Но если наши телезрители верят в реальность происходящего в «Битве экстрасенсов», то что уж говорить о реалити-шоу имени Бузовой.

Ольга - опытная телеведущая и прекрасная актриса. Очевидцы рассказывают: «Бузова может заплакать практически моментально, когда получает команду от продюсера....» Чтобы разреветься Бузовой необходимо несколько секунд. За 14 лет на «Доме-2» Оля научилась общаться с мужчинами, выдавать нужную эмоцию на камеру, импровизировать, остроумно шутить...

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Когда холостяки из мира шоу-бизнеса покорно сносят надменный тон Ольги Бузовой, это еще можно понять - они пришли за пиаром и ради бесплатного эфира на федеральном канале готовы на все. Но среди героев проекта есть парочка успешных бизнесменов, мастеров спорта.... Неужели все они подкаблучники, готовые терпеть любые унижения от Бузовой? Кажется, что «сырник» (так зрители называют фаворита проекта сыровара Дениса Лебедева) счастлив покорно выполнять команды «невесты»... «Бузова - истеричка, а Лебедев - чистая душа. Денис, зачем ты это оскорбленье проглотил?» - негодует публика. Зрители сочувствуют героям, а это значит будут и дальше переживать и смотреть - команда «Замуж за Бузову» работает профессионально.

Уже ни для кого не секрет, что Бузова и «сырник» Лебедев тайно встречаются в Москве, ведь съемки шоу в Италии давно завершились. Маловероятно, но если эти отношения станут семейными, тогда второго сезона «Замуж за Бузову» нам не увидеть.

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Оле очень не нравится навязчивое поведение одного из участников проекта.Во время предстоящей церемонии она даст ему второй шанс, но в последний момент что-то пойдёт не так...и она поменяет своё решение!
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ОПРОС

Кто победит в проекте «Замуж за Бузову»: выбираем Ольге хорошего жениха

Победителя телепроекта «Замуж за Бузову» на ТНТ телезрители узнают через два месяца. А пока мы предлагаем подсказать Ольге Бузовой, кто же может стать для нее достойным мужем. Голосуйте за мужчину, который на ваш дальновидный взгляд станет надежной опорой для Ольги (подробности)

МНЕНИЕ

Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)

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Замуж за Бузову
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