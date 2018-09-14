Тайны сыровара из шоу «Замуж за Бузову»: свидания с Ольгой, сын-модель и бывшая жена

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-14T18:44:37+03:00

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В воскресенье выйдет 4-я серия телепроекта «Замуж за Бузову». В этом шоу Ольга Бузова выбирает себя парня из красивых холостяков – участников проекта. Фаворитом проекта пользователи социальных сетей называют 33-летнего бизнесмена Дениса Лебедева – у мужчины завод по производству сыра в Суздале.

Восторги зрителей понятны: красивый, богатый парень – о таком мечтает их кумир Ольга Бузова. Вот самые популярные отзывы о Лебедеве: «Ему одному не нужен пиар, этот мужчина не из шоу-бизнеса, поэтому ему важна Оля», «Он - умный, сексуальный, серьезный, а главное скромный», «Сырник» самый состоятельный в финансовом плане из всех участников, ему нужны дети, как и Оле…» В социальных сетях даже появился такой слух: мол, 11 августа на Дне города в Суздале Лебедев хвастался знакомым, что он победит в «Замуж за Бузову». Пока телезрительницы гадают и дают Ольге советы присмотреться получше к Денису Лебедеву, мы узнали, как жил бизнесмен до проекта и как устроена его жизнь теперь.

Знакомые Дениса Лебедева рассказали «Комсомольской правде», что еще год назад он носил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Осенью прошлого года в этом могли убедиться многочисленные гости фестиваля «Медовуха Fest», где Лебедев сам жарил сыр и представлял свою продукцию. Но за минувший год бизнесмен успел стать холостяком. Экс-супруга Лебедева – женщина обеспеченная, но не публичная.

lebedevdenis.ru Денис Лебедев

А вот сына Лебедев не скрывает: бизнесмен проводит с мальчиком свободное время, участвует в его воспитании, гордится достижениями наследника. Ивану Лебедеву 6 лет, он поет в группе «Джем», мальчик очень красивый – занимается в модельных школах и снимается для обложек журналов. Мама Ивана - Анна Лебедева: женщина очень красивая, она старается, чтобы ребенок рос всесторонне развитым. Денис не остается в стороне. Мальчик помимо творчества занимается спортом.

«Денис гордится сыном, знает, чем занят мальчик, проводит с ним время. Лебедев – очень умный, рассудительный мужчина, поэтому дает наследнику все самое лучшее», - рассказал нам знакомый сыровара.

lebedevdenis.ru Денис с сыном Иваном

Похоже, что у Дениса Лебедева наладилась личная жизнь. Ну не зря же он искренне восхищался всем в Ольге Бузовой: смехом, красотой, характером. Сыровар порой заканчивает за Ольгу предложения – она только подумала, а он уже понял о чем. Как нам стало известно, Денис Лебедева видят в компании Ольги Бузовой: парочка старается не появляться в кино и ресторанах, но машина сыровара вечерами паркуется у дома, где снимает квартиру самая популярная женщина в российском шоу-бизнесе. Похоже, что свадьба не за горами.

annalebedeva22 Бывшая жена Дениса Лебедева Анна с его сыном.

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Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)