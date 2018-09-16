Это дело рук все тех же сценаристов: эксперт прокомментировал появление новых подозреваемых в "Деле Скрипалей"

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-16T17:04:39+03:00

У Петрова и Баширова в Солсбери были "куратор" и "помощник"; их сейчас ищут. Фото: REUTERS

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Похоже, что британские журналисты решили выжать максимум из истории со Скрипалями. Параллельно с новыми подробностями из личной жизни Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении беглого шпиона и его дочери, появилась информация о еще двух подозреваемых.

Издание The Sunday Mirror со ссылкой на секретный источник пишет, что английская разведка ищет куратора операции в Солсбери и его помощника. Это якобы сотрудник посольства и врач, который должен был проверить не пострадали ли от нервно-паралитического вещества сами Петров и Боширов.

Источник газеты полагает, что «ГРУшники» могли пересечься с коллегами после того, как покинули отель City Stay. И до того как якобы отправились к дому Скрипалей. Встреча произошла на «Боу-роуд» в восточном Лондоне.

ПОКРУЧЕ ЛЮБОГО СЕРИАЛА

- Насколько я знаю, на телеэкраны давно еще вышел сериал, в котором подобные события описаны с точностью до деталей. Я, к сожалению, забыл название этого фильма, - говорит политолог Алексей Мартынов. - Подозреваю, что нынешние события — дело рук все тех же сценаристов. Их наняли — они пишут. Другие транслируют всю эту чушь в СМИ. У каждого своя работа. Учитывая сегодняшние возможности монтажа, а также открытые границы и то, сколько людей из России едут в Лондон, фактуры набрать можно сколько угодно.

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