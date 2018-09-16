Дырка в «Союзе» появилась уже после сборки космического корабля

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-16T17:07:39+03:00

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История с разгерметизацией бытового отсека корабля "Союз МС-09", похоже, превращается в неразрешимую загадку. «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» не смогла найти человека, просверлившего дрелью отверстие в корпусе космического аппарата. Однако в ходе расследования удалось уточнить временное окно, в рамках которого случилось ЧП.

Источник, знакомый с докладом комиссии, сообщил, что последний раз обшивку "Союз МС-09" фотографировали на этапе сборки в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия". Причем корабль снимали до и после установки алюминиевых панелей противометеоритной защиты. На фотографиях никаких отверстий на корпусе не видно.

После этого с «Союзом» работали всего на двух площадках: сначала его перевезли в цех окончательной сборки, а затем на контрольно-испытательную станцию. Все эти участки тоже располагаются на территории РКК «Энергия». Потом корабль был доставлен на космодром «Байконур». Если отбросить совершенно невероятную версию о том, что «Союз» продырявили сами космонавты, то отверстие могло появиться только во временной промежуток в 180 суток, от того момента, как корабль покинул цех №45 и до его запуска в космос 6 июня 2018 года. На борту «Союза» на МКС прилетели командир корабля Сергей Прокопьев («Роскосмос»), Александр Герст (Европейское космическое агентство) и Серена Ауньон-Чэнселлор (NASA).