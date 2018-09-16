2018-09-16T23:56:35+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Путин сказал, что он никуда уходить не собирается

В Кремле рассказали, что весь мир ищет способы уйти от доллара
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин во время форума во Владивостоке рассказал, что не собирается уходить с поста президентаПутин во время форума во Владивостоке рассказал, что не собирается уходить с поста президентаФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу "Россия" о нюансах визита Владимира Путина во Владивосток на Восточный экономический форум.

"На какую пенсию вы собрались?"

- Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию. Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: "Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете?" Тем более, что "Алибаба" на форуме во Владивостоке нашумела подписанным документом, что в ее российской компании контрольный пакет будет принадлежать российским акционерам. И Путин сказал Джеку Ма: "Вы же не усидите на месте, на какую пенсию вы собираетесь с вашей-то энергией?" Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов".

Новость про Петрова и Боширова не была заготовкой

- Это не была заготовка. То, что президент сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали. Это был нормальный вопрос. Если ты сидишь с Путиным и сейчас это тема "номер один", ты не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью. Давайте вспомним недавние форумы, где были не наши отечественные журналисты, а представители иных стран. Они пользовались этой возможностью, может быть ещё более напористо.

Доллар всем внушает беспокойство

- Основная резервная мировая валюта - доллар США много десятилетий, все системы зиждутся на этом. И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. Растет понимание того, что это возможно, это нужно делать, и "спасайся, кто может". Это нужно делать скорее. Это тоже широко обсуждается. Не все так легко. Систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем очень сложно, много вопросов. Началась тенденция поиска альтернатив, она заметна невооруженным глазом

Россия и Китай обсуждают общие проблемы

- Две такие страны, как Россия и Китай, не могут не обсуждать международные проблемы. И здесь, конечно, торговые войны, которые сейчас, по сути, ведут к слому прежней и существующей системы торгово-экономических отношений, это и региональные конфликты. Потому что роль России понятна, но слово Китая сейчас на всей мировой арене трудно переоценить. Сторонами выражается обеспокоенность в связи с определенными тенденциями. Конечно, страны делятся именно своими опасениями, они говорят о возможных последствиях для экономики региона, для экономики страны, для экономики мира.

Токио нужно время, чтобы сформулировать ответ Путину

- Путин сам обозначил, что это решение было принято им – идея, которая сформировалась по ходу выступления, по ходу панельной дискуссии. Действительно, сам господин Абэ не отреагировал на это, отреагировал Токио. Понятно, что такие инициативы в таких сложных материях, которые, безусловно, имеют не только внешнеполитический угол, а во многом имеют внутриполитический, тем более в Японии. Формулирование позиций на такую инициативу займет время и это вполне объяснимо и нормально. Японская сторона инициировала путь совместных проектов, чтобы за счет интенсификации экономического сотрудничества повысить уровень взаимного доверия, что в итоге должно позволить выйти на подписание мирного договора. Путин говорит об этом же.

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