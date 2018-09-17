«Да, я изменился»: Сергей Жуков ответил тем, кто обсуждает его внешность

СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-17T19:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из самых востребованных на сегодняшний день поп-артистов все лето провел в больницах. Сергей Жуков перенес не одну операцию и теперь рассказывает своим поклонникам о причинах длительного лечения.

Фанаты 42-летнего музыканта боялись узнать о самом худшем диагнозе, ведь певец, рассказывая о недуге, все эти месяцы говорил загадками. Но артист столкнулся не с раком, а с другой болезнью. Сергей рассказал, что все началось с того, что во время концертами за кулисами он ударился о какую-то железку животом. Казалось, синяк или ушиб пройдут самостоятельно, однако рана не заживала. В итоге Жуков угодил в клинику. В результате консилиум врачей смог помочь артисту.

sezhukov Не буду томить и скажу сразу концертам Руки Вверх! в этом месяце быть!

Теперь «Руки вверх!» готовятся к возобновлению гастролей, которые из-заболезни солиста перенесли на несколько месяцев. Первый концерт Сергей Жуков с коллективом дадут через несколько дней. Его концертный график расписан до конца года. А в это время среди фанатов музыканта нашлись те, кто несильно доволен его изменившейся внешность. То, что Жуков после проблем со здоровьем очень похудел, заметно невооруженным глазом. Артист потерял 10 кг. И это нравится не всем. Похоже, Сергей читает, что ему пишут в соцсетях, так как всем, кто обсуждает его внешность, он решил ответить.

sezhukov Да, я изменился...

- Да, я изменился... Да, я выгляжу и чувствую себя намного лучше, чем раньше... Да, я наконец-то здоров... Но все это далось мне большим трудом...И сколько бы люди не обсуждали мою внешность, не говорили, что меня подменили, что это двойник, что я не похож сам на себя... Для меня самое главное, что сегодня я здоров, все плохое позади, мои родные и близкие рядом со мной, а я снова могу продолжать радовать моих истинных поклонников своим творчеством, - пишет солист «Руки вверх!» в Инстаграм.

P.S. Мне безразлично мнение тех, кому сейчас не нравится моя внешность. Наверное, люди так устроены, что их всегда будет что-то не устраивать… Уверен, что большинство из моих преданных слушателей, поклонников и друзей - радуются вместе со мной моим изменениям и ждут нашей скорой встречи на концертах! Люблю вас!

Напомним, Сергей Жуков счастлив во втором браке с экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бурд, У них трое детей: 9-летняя дочь Ника, 8-летний сын Энджел, 3-летний сын Мирон.