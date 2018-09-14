«Теперь цвет настроения черный»: Тимати и Крид сняли с Киркорова перья и стразы

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-14T15:45:14+03:00

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— Мы с Кридом записали дуэт и сняли клип «Цвет настроения черный». Он завершит трилогию клипов «Цвет настроения синий» и «Ибица», — рассказал журналистам на «Новой волне» Филипп Киркоров.

В том, что трек с Кридом возглавит все хит-парады, нет сомнений — песня хитовая (особенно там прикольно «читает» про понты и «луи вуиттоны» Киркоров), да и Крид сейчас один из кумиров поколения.

А вот клип, конечно же, не такой скандальный, как творения команды Гудкова (на сей раз снимал Павел Худяков), но тоже местами смешной. За пару часов релиза клип собрал почти полмиллиона просмотров. Как говорится, то ли еще будет.

Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018).

По сюжету «Цвет настроения черный», в логово Тимати и Крида приезжает в перьях и стразах Киркоров. Ему предлагают еще большую славу и совместный дуэт в обмен на его перья и стразы. Филипп соглашается. Через пару секунд Киркоров попадает на «фабрику звезд» Тимати, там его переодевают, сажают в крутую тачку.

В клипе снялся 9-летний блогер Итан Кид. Мальчик прославился после того, как завел свой канал на Ютубе, куда выкладывал свои интервью со знаменитостями.

В «Цвет настроения черный» Итану наклеили дреды, надели золотую фиксу. А потом на малыша по сюжету клипа обрушился денежный дождь.

Правда деньги, которыми его осыпал Крид, оказались фальшивкой. Итан проверил и очень расстроился.

- Когда я вышел на площадку, там стояла черная "Ламборгини" Крида. Снимать начали в 12 часов ночи - я был немного заторможенный, потому что обычно в такое время сплю, -рассказывает нам 9-летний блогер Итан Кид. - Меня взбодрило то, что "Ламборгини" постоянно поливали водой, чтобы она сияла в кадре. Киркоров вошел на площадку, как корабль. Я не знал, что он такой высокий. Честно говоря, я даже немного стеснялся. Потом Крид дал мне пачку денег. Сначала я подумал, что это гонорар за съемки. Конечно же, потом был расстроен, что это обычные бумажки...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668830" frameborder="0"></iframe> Бэкстейдж со съемок клипа Киркорова и Крида.

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