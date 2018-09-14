«Его надо поберечь»: Крутой запретил тяжелобольному Леонтьеву выходить на сцену

СЕГОДНЯ 18:44 2018-09-14T18:55:29+03:00

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Валерий Леонтьев, как уже писала «КП», прилетел на «Новую волну» в Сочи, но так, к сожалению, и не вышел на сцену. Пневмония, которую диагностировали у певца медики, приковала его к гостиничной койке.

- Пневмония у Валерия Яковлевича определилась гораздо раньше нежели мы приехали на «Новую волну». Но чувствовал он себя более или менее нормально, поэтому решил отработать выступления на конкурсе, - рассказал «КП» директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев. - Как только мы приехали на в Сочи, Валерию Яковлевичу стало плохо. Мы вызвали «скорую», она, как и московские врачи, определила пневмонию со словами: «Артист болен, ему нужно лечиться!» Медики лечили его капельницами. Валерий Яковлевич перед закрытием конкурса почувствовал себя лучше, поэтому решил, что сможет выступить в финальный день «Новой волны». Но утром ему стало чуть хуже, поэтому мы позвонили Игорю Яковлевичу Крутому и все ему рассказали. Крутой сказал: «Его надо поберечь. Не надо рисковать! Все-таки у вас скоро гастрольный тур. Если хотите Валеру сохранить, дайте ему отлежаться». 11 сентября Валерию Яковлевичу стало лучше: мы отработали концерт в Сочи и дальше поехали в тур. Уже выступили в Лазаревском, завтра у нас Геленджик, послезавтра Анапа.

Сейчас Валерий Яковлевич нормально себя чувствует. Врачи нас отпустили.

«КП» желает здоровья любимому артисту.

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