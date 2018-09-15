«Доктор» Климкин назвал отношения между Украиной и Россией «экзистенциальным конфликтом»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-15T15:54:53+03:00

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Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Куда президент Петро в помятом костюмчике, туда и его наиглавнейший министр по внешним сношениям Павло в джинсах с подворотами. На проходящей в Киеве (!) форум «Ялтинская европейская стратегия» (это, извините, как в Воронеже проводить какой-нибудь Санкт-Петербургский круглый стол или в Калининграде Дальневосточный форум), где в пятницу блистал и повергал всех в смятение своими победами занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, в субботу пришел «весьмирснами» глава МИД Украины Павел Климкин.

Правда, ему пришлось пропустить вперед Юлию Тимошенко, которая в открытую заявила о своих президентских амбициях и попыталась подкупить присутствующих, начав свою речь с фразы: «Вы все тут – интеллектуальные люди». Услышав про интеллектуальность публики, Павло Климкин, по всей видимости, решил бить именно по этой больной точке присутствующих в зале. И, выйдя к трибуне, буквально сразил зал своей фразой:

- Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое, - вдохновенно произнес Климкин и, видя уставившиеся на него в недоумении глаза, для упрощения своего тезиса вспомнил премьер-министра Израиля в 1969-1974 гг. - Еще Голда Меир, если я не ошибаюсь, сказала известные слова, что «быть или не быть» это не вопрос компромисса.

Климкин посмотрел на продолжающую оставаться в экзистенциальном ступоре публику и продолжил уже не так уверенно:

- Нельзя идти на компромисс в вопросах «быть или не быть».

В эту минуту он ужасно напоминал Фиму Собак, которая, несомненно, была культурной девушкой: «При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово — гомосексуализм».

Одним словом, начал с датчанина Кьеркегора, а закончил другим датчанином, принцем Гамлетом. И, наверное, даже и не заметил этого.

Как наверняка не понял и смысл употребленного термина, поскольку экзистенциальный конфликт – это не вопрос «быть или не быть» (и уж тем более не ответ), а отсутствие ответа (при активнейшем поиске найти его) на вопрос: «Ради чего быть». Хотя, безусловно, экзистенциальный кризис характерен для состояния нынешней Украины. Вот, к примеру, его характеристики – неудовлетворенность собственной жизнью, сильная психологическая травма, чувство одиночества и изоляции в мире, утрата понимания того, как существует реальность, уверенность в том, что жизнь не имеет цели или внешнего смысла, и, как следствие, большое депрессивное расстройство. И, с учетом того, сколько в экзистенциализмы занимает проблематика страха, этот диагноз нынешним украинским властям очень подходит. Тютелька в тютельку.

Только вот Россия тут совсем не при чем. Это началось на Украине сразу после госпереворота, окрещенного «революцией гидности», и касается оно внутренней жизни Украины и понимания ею своего места в мире, когда построенные иллюзии рассыпаются в прах. Сами рвали, что называется, пуповину, сами и штопайте.

А господине Климкину можно посоветовать начать с более простых терминов, чтобы не вводить в ступор публику своей «заумностью. Например, взять для начала «когнитивный диссонанс». И попроще, и тоже ну очень подходит нынешней Украине.

Хотя, кто его там знает. Вдруг он «выписывал немецкий журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик»?